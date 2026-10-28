बिहार विधान परिषद चुनाव में पटना स्नातक सीट से जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार की जीत के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जीत से उत्साहित नीरज कुमार ने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा, “कहां ही रे गुंजन, ले जो मिठइया!” उनका यह अंदाज बाहुबली नेता अनंत सिंह के चर्चित बयान की तरफ इशारा कर रहा है। दरअसल, चुनाव के दौरान दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिली थी।

नीरज कुमार ने अपनी जीत को कार्यकर्ताओं के मान-सम्मान और एनडीए की जीत बताया। उन्होंने कहा कि इस जीत का श्रेय पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है। उनके मुताबिक, उनके पास न धनबल है और न बाहुबल, लेकिन कार्यकर्ता बल सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने पार्टी प्रमुख नीतीश कुमार और निशांत कुमार के प्रति भी आभार जताया।

‘विरोधियों की मिठाई में नमक था’

जीत के बाद विरोधियों पर निशाना साधते हुए नीरज कुमार ने कहा, “जो मिठाई विरोधियों ने बनाई थी, उनमें नमक था।” उनके इस बयान को चुनाव के दौरान उनके खिलाफ हुई बयानबाजी पर पलटवार के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने एनडीए के सभी घटक दलों का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है।

नीरज कुमार ने अपनी जीत का श्रेय पार्टी नेतृत्व के आशीर्वाद को भी दिया। उन्होंने नीतीश कुमार के साथ सम्राट और निशांत की जोड़ी का जिक्र करते हुए नेतृत्व के प्रति आभार जताया। साथ ही कहा कि मनुष्य को ईर्ष्या का पात्र बनना चाहिए, दया का पात्र नहीं।

अनंत सिंह ने भी मानी हार

पटना स्नातक सीट के चुनाव में जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार की जीत के बाद मोकामा विधायक अनंत सिंह ने भी हार स्वीकार कर ली। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जनसुराज के उम्मीदवार अनुज कुमार सिंह हार गए हैं और मतगणना पूरी हो चुकी है। नीरज कुमार जीत गए और वे हार गए।

अनंत सिंह ने साफ किया कि उन्हें पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि उनकी नाराजगी नीरज कुमार से है। पार्टी से निष्कासित किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी ही मालिक है और उसे जो करना होगा, वह करेगी।

चुनाव से पहले भी हुई थी जुबानी जंग

चुनाव के दौरान नीरज कुमार ने अनंत सिंह पर निशाना साधते हुए कहा था कि जो खुद जमानत पर हैं, वे दूसरों की जमानत जब्त होने की बात कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने अनंत सिंह की शैली में तंज कसते हुए कहा था, “ए गुंजन मिठाईया ले जाओ रे।”

अब जीत के बाद नीरज कुमार के बयान ने इस सियासी तकरार को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। उनके समर्थकों ने भी जीत के बाद जोरदार स्वागत किया। वहीं, अनंत सिंह ने जनता को मालिक और भगवान बताते हुए कहा कि जिसे वोट मिला, वह जीत गया और जिसे नहीं मिला, वह हार गया।

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बिहार विधान परिषद चुनाव में पटना की स्नातक सीट से जदयू के उम्मीदवार नीरज कुमार ने जीत हासिल की है। अब केवल उनकी जीत का औपचारिक ऐलान होना बाकी है। नीरज कुमार ने अपनी जीत के लिए पार्टी प्रमुख नीतीश कुमार और निशांत कुमार का शुक्रिया अदा किया और अपनी जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।