बिहार विधान परिषद चुनाव में पटना की स्नातक सीट से जदयू के उम्मीदवार नीरज सिंह ने जीत हासिल की है। अब केवल उनकी जीत का औपचारिक ऐलान होना बाकी है। नीरज कुमार ने अपनी जीत के लिए पार्टी प्रमुख नीतीश कुमार और निशांत कुमार का शुक्रिया अदा किया और अपनी जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया।

नीरज कुमार ने जदयू से निष्कासित विधायक अनंत सिंह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो खुद जमानत पर हैं वो जमानत जब्त की बात कर रहे हैं। नीरज कुमार ने अनंत सिंह की ही जुबान में कहा, “ए गुंजन मिठाईया ले जाओ रे।”

अनुज सिंह की हार पर अनंत क्या बोले?

जदयू नेता नीरज कुमार की जीत के बाद बाहुबली अनंत सिंह ने हार मान ली है। मीडिया से बात करते हुए अनंत सिंह ने कहा कि उन्हें पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि नाराजगी सिर्फ नीरज कुमार से है।

मोकामा से विधायक अनंत सिंह ने पटना स्नातक एमएलसी चुनाव के परिणाम पर कहा, ‘जनसुराज के प्रत्याशी अनुज कुमार सिंह हार गए हैं, गिनती खत्म हो गई है। JDU नेता नीरज कुमार जी जीत गए और हम हार गए। पार्टी से मेरी कोई नाराजगी नहीं है।”

अनंत सिंह ने कहा कि जनता मालिक और भगवान है, जिसे वोट दिया, वह जीता। जिसे नहीं दिया वह हारा। पार्टी से निष्कासित होने के सवाल पर अनंत सिंह ने कहा कि पार्टी मालिक है, जो भी करना है वह पार्टी को ही करना है। हम क्यों कहें कि पार्टी हमारी है।

नीरज सिंह को लेकर क्या कहेंगे? इस सवाल पर अनंत सिंह ने कहा, “वह जीत गए, हम हार गए। इसमें क्या कहना है। इसी के साथ अनंत सिंह ने यह भी साफ किया कि उनकी पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है।”

नीरज कुमार ने इस जीत को कार्यकर्ताओं का मान सम्मान और एनडीए की जीत बताई। वहीं, नीरज के समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। विरोधियों पर तंज कसते हुए नीरज बोले, “जो मिठाई विरोधियों ने बनाई थई उनमें नमक था।” उन्होंने एनडीए के सभी घटक दलों का धन्यवाद किया।

कुमार ने आगे कहा कि नीतीश कुमार का आशीर्वाद और सम्राट-निशांत की जोड़ी ने एक नई विवरचना को तोड़ा है। इसके लिए नेतृत्व के प्रति आभार। उन्होंने कहा कि मनुष्य को ईर्ष्या का पात्र बनना चाहिए, दया का पात्र नहीं। मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ हूं। न मेरे पास धनबल है न ही बाहुबल, लेकिन कार्यकर्ता बल हमसे ज्यादा किसी के पास नहीं।

जन सुराज का विधान परिषद में डेब्यू, सुरेश प्रसाद राय ने कांग्रेस प्रत्याशी को 324 वोटों से हराया

प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने बिहार विधान परिषद में भी अपनी उपस्थित दर्ज करा दी है। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार सुरेश प्रसाद राय ने कांग्रेस के मौजूदा MLC मदन मोहन झा को 324 वोटों से हराया है। पढ़ें पूरी खबर।