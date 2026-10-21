मेरठ के चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड मामले में मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को जिला अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। मुस्कान की बेटी को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। दरअसल बेटी बहुत छोटी है और उसको लेकर लोग चिंता कर रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर फैजान अंसारी मेरठ पहुंचे हैं और उन्होंने जिला जज के पास एक आवेदन दिया है। फैजान अंसारी ने मुस्कान की बेटी की परवरिश करने की इच्छा जताई है।

फैजान ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं सर। 14 अक्टूबर को कोर्ट ने मुस्कान को फांसी की सजा दी थी। उसके बाद मुझे लगता है कि उसकी 10 महीने की जो बच्ची राधा है, उसकी वजह से उसको थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है। मैंने अपनी लीगल टीम से बात करी और मुस्कान की जो 10 महीने की बच्ची राधा है, उसकी पूरी जिम्मेदारी लेने आज मैं यहां पर आया हूं।”

मैं मुस्कान की बेटी की शादी तक की जिम्मेदारी ले रहा हूं- फैजान

फैजान ने कहा कि मैंने कोर्ट को लिखित में भी दिया है सर कि उसकी शिक्षा, शादी तक की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं और मेरे आर्थिक स्थिति जो है वो भी मेरी लीगल टीम शेयर कर रही है, ताकि कोर्ट को भी ये प्रूफ मिल जाए कि मैं इतना सक्षम हूं, उस बच्ची को मैं रख सकता हूं या उसकी हेल्प कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि मैं एक लड़का होने के नाते एक लड़की को मैं गोद नहीं ले सकता हूं, अडॉप्ट नहीं कर सकता हूं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं।

बच्ची को जेल से बाहर आना चाहिए- फैजान

पत्रकारों ने फैजान से पूछा कि मुस्कान की बेटी ही क्यों और भी बच्चियां हैं कई हैं जो जेल में हुई है। इसके जवाब में फैजान ने कहा, “मुझे यह लगता है, जो मुझे जितनी चीज की जानकारी है, जैसे उसकी दो बेटी है, एक पीहू भी है। अभी राधा का फ्यूचर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बच्ची की जेल में जो जिंदगी गुजर रही है, तो वो ठीक नहीं है जो मुझे यह लग रहा है। उसको जल्दी जेल से बाहर बच्ची को आना चाहिए और उसकी दूसरी बेटी पीहू है, उसको उसके नाना-नानी ने शायद गोद लिया है या दादा-दादी किसी ने लिया है। मुझे नहीं लग रहा, उसको इसकी सपोर्ट की जरूरत है, नहीं तो उसमें भी मैं आगे आता।”

फैजान ने कहा कि मैं चाहता हूं हर शहर में एक फैजान अंसारी ऐसा आ जाए। उन्होंने कहा कि हर शहर में ऐसा कोई इंसान सामने आए जो लोगों की मदद कर सकता हो, अगर आप भी आर्थिक रूप से सक्षम हैं, आप किसी की मदद कर सकते हैं तो करना चाहिए। फैजान ने कहा कि मैं अपनी हैसियत के हिसाब से जितना कर सकता हूं, करता हूं।

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मेरठ के बहुचर्चित ‘नीला ड्रम’ हत्याकांड में आरोपी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को बुधवार को मौत की सजा सुनाई गई है। अदालत ने कहा है कि दोनों को फांसी दी जाएगी। पिछले महीने अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया था। पढ़ें पूरी खबर