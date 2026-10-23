उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक गांव में रेबीज की आशंका के चलते हड़कंप मच गया। जिस गाय के दूध से नवरात्रि पूजा के लिए पंचामृत तैयार किया गया था और गांव के मेले में चाय बेची गई थी, उस गाय की 20 अक्टूबर को मौत हो गई।

गाय में रेबीज होने की आशंका के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सावधानी के तौर पर करीब 500 लोगों को एंटी-रेबीज वैक्सीन की पहली खुराक दी है। इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है।

गाय में रेबीज की आशंका के बाद गांव में फैली दहशत

स्थानीय लोगों के मुताबिक, गाय पिछले करीब एक महीने से बीमार थी। उसका इलाज एक निजी पशु चिकित्सक कर रहा था। गाय के मालिक नौमी यादव को डॉक्टर ने भरोसा दिलाया था कि पशु ठीक हो जाएगा। हालांकि, 19 अक्टूबर को गाय की हालत बिगड़ने पर सरकारी पशु चिकित्सक को बुलाया गया।

बताया गया कि सरकारी पशु चिकित्सक ने गाय के व्यवहार को देखकर उसमें रेबीज होने की आशंका जताई। माना जा रहा था कि किसी आवारा कुत्ते के काटने से गाय इस बीमारी की चपेट में आई होगी। इसके अगले दिन यानी 20 अक्टूबर को गाय की मौत हो गई।

नवरात्रि के पंचामृत और मेले की चाय में इस्तेमाल हुआ था दूध

गांव में चिंता तब बढ़ गई, जब लोगों को पता चला कि गाय के दूध का इस्तेमाल नवरात्रि के दौरान दादी गोविंदपुर में आयोजित पूजा में पंचामृत बनाने के लिए किया गया था। गांव के प्रधान आशा देवी के बेटे धीरज यादव के मुताबिक, पशु चिकित्सक की आशंका सामने आने के बाद ग्रामीणों में डर फैल गया।

इतना ही नहीं, पूजा के बाद गांव में लगे मेले के दौरान एक दुकान पर इसी दूध से चाय भी बनाई गई थी। मेले में शामिल हुए लोगों के जरिए यह चिंता सिधारी, गंगवाल और ररवापार जैसे आसपास के गांवों तक भी पहुंच गई।

स्थानीय निवासी पवन सिंह के मुताबिक, लोगों की चिंता इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि पंचामृत तैयार करने में इस्तेमाल किए गए दूध को उबाला नहीं गया था। इसके बाद दूध से बने प्रसाद और चाय का सेवन करने वाले लोग स्वास्थ्य संबंधी आशंकाओं को लेकर परेशान हो गए।

करीब 500 लोगों को दी गई एंटी-रेबीज वैक्सीन

घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने एहतियाती कदम उठाए। शुरुआत में करीब 70 ग्रामीण लगभग 11 किलोमीटर की दूरी तय करके गोला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचे और एंटी-रेबीज वैक्सीन की पहली खुराक लगवाई।

इसके अगले दिन स्वास्थ्य विभाग ने गांव में ही टीकाकरण शिविर लगाया। इस शिविर में 450 से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई। इस तरह करीब 500 लोगों को एंटी-रेबीज टीका लगाया गया।

गोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अमरेंद्र ठाकुर ने बताया कि जिला मुख्यालय और लखनऊ से टीमें स्थिति का आकलन करने और ग्रामीणों की आशंकाएं दूर करने के लिए पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि गोरखपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर गांव में टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, वैक्सीन की दूसरी खुराक एक सप्ताह बाद देने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

क्या दूध पीने से फैल सकता है रेबीज?

रेबीज एक गंभीर वायरल बीमारी है, जो आमतौर पर संक्रमित जानवर की लार के जरिए फैलती है। संक्रमित पशु के काटने या खरोंचने और उसकी लार के खुले घाव, आंख, नाक या मुंह की म्यूकस मेम्ब्रेन के संपर्क में आने से संक्रमण हो सकता है।

दूध पीने से रेबीज होने का खतरा नहीं होता है। हालांकि, रेबीज की आशंका वाले पशु का कच्चा दूध, उससे बने प्रोडक्ट और उसके मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। भले ही दूध में रेबीज की पुष्टि न हुई हो, फिर भी अन्य रोगाणुओं (पैथोजन) से जुड़े संभावित खतरों के कारण ऐसा करना ठीक नहीं है। इसलिए संदिग्ध पशु के दूध या उससे बने कच्चे उत्पादों का सेवन करने से बचना चाहिए।

दूध को अच्छी तरह उबालने या पाश्चुरीकरण करने से रेबीज वायरस समेत कई रोगजनक निष्क्रिय हो सकते हैं। फिर भी, संदिग्ध पशु के दूध के सेवन को लेकर किसी भी तरह की चिंता होने पर स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करे। दूध उबालना किसी संभावित जोखिम के आकलन या जरूरी चिकित्सकीय सलाह का विकल्प नहीं है।

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