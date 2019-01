राफेल विमान पर मोदी सरकार को निशाने पर लेते-लेते कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दे डाला है जिससे उनकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। उन्होंने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को लेकर एक आपत्तिनजक टिप्पणी की थी। दरअसल मोदी सरकार पर राफेल विमान सौदे में गड़बड़ी करने का आरोप लगा रहे राहुल ने कहा था, ‘प्रधानमंत्री एक महिला के पीछे छुप रहे हैं।’ इस बयान के बाद जहां भारतीय जनता पार्टी ने उन पर जमकर हमला बोला है वहीं अब महिला आयोग ने उन्हें इस मामले में नोटिस भेज दिया है।

बयान पर घिरे राहुल गांधीः राहुल के बयान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला विरोधी करार दिया था। वहीं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी इस बयान को निचले स्तर का करार दिया। राहुल के बयान पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने सवाल उठाते हुए कहा, ‘क्या वह सोचते हैं कि एक महिला कमजोर है? राहुल गांधी देश की रक्षा मंत्री को ही कमजोर बता रहे हैं।’

National Commission for Women (NCW) issues notice to Congress President Rahul Gandhi over his statement "PM ran away & asked a 'mahila' (Defence Minister Nirmala Sitharaman) to defend him" pic.twitter.com/xTAyqNeXg1

— ANI (@ANI) January 10, 2019