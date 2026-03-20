एनसीपी (एसपी) नेता रोहित पवार ने शुक्रवार को दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार के दो आवास के पास कथित तौर पर किए गए काले जादू की घटनाओं की गहन जांच करने की मांग की है। पवार ने ऐसा करने वाले लोगों की पहचान करने की मांग भी की है।

अजित पवार का 28 जनवरी को बारामती में एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया था। इस हादसे में चार अन्य लोगों की भी मौत हो गई थी।

रोहित पवार ने पार्टी सहयोगी अमोल मितकारी द्वारा X पर दिए गए बयानों का हवाला देते हुए कहा कि पुणे जिले के भिगवान रोड स्थित सहयोग सोसाइटी में अजित पवार के आवास के बाहर और मुंबई में देवगिरी बंगले के पास कथित तौर पर की जा रही काला जादू की घटनाओं की खबरें बेहद चिंताजनक हैं।

पवार ने कहा है कि इनमें नासिक के एक ज्योतिषी का हाथ है। उन्होंने कहा, “महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य में अंधविश्वास या इस तरह की धोखाधड़ी के लिए कोई जगह नहीं है। फिर भी, सामने आ रही जानकारी से मामला बेहद गंभीर लगता है।”

अजित पवार के भतीजे और करजात-जामखेड से विधायक रोहित पवार ने अधिकारियों से इसकी जांच करने की मांग की है।

मितकारी ने खरात को बताया ‘पाखंडी बाबा’

इससे पहले, विधायक मितकारी ने X पर एक पोस्ट में पुणे जिले में नवंबर 2025 में कथित तौर पर किए गए काले जादू के अनुष्ठानों पर गंभीर सवाल उठाए थे और मामले की जांच की मांग की थी। उन्होंने दावा किया कि ये अनुष्ठान स्वयंभू ज्योतिषी अशोककुमार खरात द्वारा संचालित ‘शिवलिका आश्रम’ से जुड़े हुए थे।

मितकारी ने खरात को ‘पाखंडी बाबा’ बताया। मितकारी ने कहा कि खरात का वीएसआर कनेक्शन सामने आया है। उन्होंने सवाल उठाया कि अजित पवार ने 27 जनवरी को पुणे की सड़क यात्रा तय होने के एक दिन बाद 28 जनवरी को वीएसआर द्वारा चलाए जाने वाले विमान से यात्रा क्यों की? मितकारी ने पूछा कि विमान यात्रा किसके कहने पर की गई थी।

यह सिर्फ हादसा नहीं हो सकता

रोहित पवार ने इससे पहले भी आरोप लगाया था अजित पवार की मौत किसी साजिश का हिस्सा हो सकती है। उन्होंने कहा था कि यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी और इस मामले में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा विस्तृत और निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।