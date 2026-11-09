महाराष्ट्र में दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टियों (NCP) के विलय की अटकलें जारी हैं। इस बीच सत्ताधारी NCP के नेता और राज्यसभा सांसद पार्थ पवार ने रविवार को अपने दादा के भाई और NCP (SP) प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। यह दो दिनों में पार्थ की शरद पवार से दूसरी मुलाकात थी।

NCP ने इन मुलाकातों को राजनीतिक बातचीत से जोड़ने से इनकार किया है। पार्टी का कहना है कि इस साल पवार परिवार दिवाली नहीं मना रहा है। इसकी वजह महाराष्ट्र में सूखा और पार्थ के पिता अजित पवार का निधन है। ऐसे में दिवाली के पहले दिन परिवार के लोगों के लिए दोपहर के भोजन का आयोजन किया गया था जिसमें पार्थ भी शामिल हुए थे।

NCP ने विलय की खबरों को बताया अफवाह

एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता उमेश पाटिल ने दोनों पार्टियों के विलय की खबरों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि एनसीपी में विलय को लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है और ना ही इस मुद्दे पर चर्चा हुई है

पाटिल ने कहा, ”शरद पवार जी की तबीयत ठीक हो रही है। ऐसे समय में राजनीतिक फैसलों और विलय की बात करना असंवेदनशील है।”

उन्होंने आगे कहा कि दोनों पार्टियों के विलय को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, वे बिना किसी आधिकारिक जानकारी के फैलाई जा रही हैं। कुछ लोग अपने हितों के लिए ऐसी खबरें फैला रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर दोनों पार्टियों का विलय क्यों किया जाएगा जबकि इस पर कोई बातचीत ही नहीं हुई है।

दो दिनों में दूसरी बार शरद पवार से मिले पार्थ

पार्थ पवार शनिवार को भी शरद पवार के पुणे स्थित आवास सिल्वर ओक पहुंचे थे। वहां उन्होंने करीब दो घंटे बिताए। रविवार को भी वह दो घंटे से ज्यादा समय तक शरद पवार के साथ रहे।

इससे पहले NCP के कुछ सूत्रों ने दावा किया था कि दोनों पार्टियों के विलय को लेकर बातचीत अंतिम चरण में पहुंच गई है। सूत्रों के मुताबिक, दो दिन पहले ब्रीच कैंडी अस्पताल में एक सीक्रेट बैठक भी हुई थी। इसमें पार्थ पवार, उपमुख्यमंत्री और उनकी मां सुनेत्रा पवार और उनकी बुआ व NCP (SP) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले के शामिल होने की बात कही गई थी। हालांकि इनमें से किसी ने भी इस कथित बैठक की पुष्टि नहीं की है।

रोहित पवार ने भी विलय की चर्चा से किया इनकार

विलय की अटकलों के बीच NCP (SP) विधायक रोहित पवार ने भी इस कदम का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के बीच विलय को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। यहां तक कि उनकी पार्टी के भीतर भी इस मुद्दे पर चर्चा नहीं की गई है।

इस तरह पवार परिवार के सदस्यों की मुलाकातों के बीच दोनों NCP के विलय को लेकर चर्चाएं तेज हैं। लेकिन दोनों पक्षों के नेताओं ने अब तक किसी आधिकारिक बातचीत की पुष्टि नहीं की है।

NCP और शरद पवार गुट के विलय की अटकलों पर बोले देवेंद्र फड़नवीस

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार (राकांपा-शप) के विलय की अटकलों के बीच शनिवार को कहा कि दोनों स्वतंत्र दल हैं और इस संबंध में कोई भी फैसला खुद लेंगे।

देवेंद्र फड़नवीस ने नागपुर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि अगर ऐसा कोई कदम उठाने पर विचार किया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) से सलाह ली जाएगी। उन्होंने यह टिप्पणी राकांपा नेता सुनील तटकरे के हालिया बयान और इन खबरों के बारे पूछे जाने पर कि दोनों गुटों के बीच साथ आने की संभावनाओं को लेकर बातचीत हो रही है।