NCB ने मुंबई में बड़े सिंडिकेट का किया भंडाफोड़, 50 करोड़ का ड्रग जब्त, 3 गिरफ्तार

NCB ने मुंबई में बड़े सिंडिकेट का किया भंडाफोड़, 50 करोड़ का ड्रग जब्त, 3 गिरफ्तार

एनसीबी के अधिकारियों ने कहा कि सक्रिय खुफिया जानकारी के बाद एजेंसी ने एक अंतरराज्यीय मादक पदार्थों की तस्करी सिंडिकेट का पता लगाया।

NCB ने बड़े ड्रग तस्कर का भंडाफोड़ किया है। (Express Photo)

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई ज़ोन के अधिकारियों ने डोंगरी से संचालित एक बड़े ड्रग तस्करी सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान 50 करोड़ रुपये मूल्य का 20 किलोग्राम मेफेड्रोन जब्त किया है। एजेंसी ने रैकेट के तीन सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। एनसीबी के अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि सक्रिय खुफिया जानकारी के बाद एजेंसी ने एक अंतरराज्यीय मादक पदार्थों की तस्करी सिंडिकेट का पता लगाया। एक महिला भी गिरफ्तार एक महिला सरगना सहित प्रमुख सदस्यों को डोंगरी से गिरफ्तार किया गया था। एनसीबी मुंबई के जोनल निदेशक अमित घवाटे द्वारा शनिवार को जारी एक बयान में कहा गया, “भारी मात्रा में नकदी और सोने के गहने जब्त किए गए, जो ड्रग तस्करी की वित्तीय आय से अर्जित किए गए थे।” NCB को मुंबई महानगर क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में बड़ी मात्रा में मेफेड्रोन की तस्करी और दवा के वितरण में सक्रिय रूप से शामिल एक समूह के बारे में जानकारी मिली थी। 9 जून को NCB के अधिकारियों ने एक व्यक्ति एन खान के ठिकाने के आसपास एक गुप्त जाल बिछाया और यह चला कि उसका सहयोगी अली भी इलाके में मौजूद था। जल्द ही अली को पकड़ा गया और उसके पास से 3 किलो मेफेड्रोन जब्त किया गया। इसके बाद खान के घर की तलाशी ली गई और उसके परिसर से 2 किलो और बरामद हुआ। एजेंसी ने कहा कि खान से पूछताछ में डोंगरी की एक महिला ए एफ शेख की पहचान हुई, जिसने उसे ड्रग्स की आपूर्ति की थी। Also Read Maharashtra : ‘हमने उद्धव ठाकरे को बड़े भाई की तरह माना था’, महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का बयान इसके बाद एनसीबी ने महिला के स्थान की तलाशी ली। तलाशी के दौरान 15 किलोग्राम मेफेड्रोन जब्त किया गया। इसके अलावा 1,10,24,000 रुपये की नकदी और 186.6 ग्राम वजन के सोने के गहने बरामद हुए। पूछताछ के दौरान शुरू में महिला ने जांच को भटकाने की कोशिश की, लेकिन एनसीबी अधिकारियों द्वारा चतुराई से पेश आने पर, उसने स्वीकार किया कि ड्रग मनी की वित्तीय आय से नकदी और सोना जमा किया गया था। एनसीबी ने कहा कि कुछ और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। 10 वर्षों से संचालित हो रहा था नेटवर्क एनसीबी के अधिकारियों ने कहा कि तीनों आरोपियों से पूछताछ के दौरान यह पाया गया कि वे पिछले लगभग 7-10 वर्षों से इस अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के धंधे में शामिल थे। एनसीबी के अधिकारियों ने कहा, “आपूर्तिकर्ता महिला का कई शहरों में नेटवर्क था और चूंकि वह करोड़ों रुपये की भारी मात्रा में दवाओं का कारोबार कर रही थी, इसलिए उसने मादक पदार्थों की तस्करी और इसके वित्तीय लेनदेन को रोकने के लिए एक कंपनी भी स्थापित की थी।” इस सिंडिकेट के कुछ सदस्यों पर पहले से ही एनडीपीएस एक्ट 1985 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। एजेंसी बाकी सहयोगियों और ड्रग मनी से विकसित अन्य संपत्तियों की तलाश कर रही है।

