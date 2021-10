मुम्बई क्रूज ड्रग्स केस मामले में जांच अधिकारी और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के परिवार ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया से मुलाकात की है। जिसके बाद एक बार दोनों के बीच संबंधों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। एनसीपी नेता ने इसे लेकर एक बार फिर से बीजेपी और समीर वानखेड़े पर हमला बोला है।

एनसीपी नेता नवाब मलिक ने इस मुलाकत पर तंज कसते हुए कहा कि बोतल से बाहर जिन्न आ ही गया। समीर वानखेड़े की पत्नी, पिता और बहन ने गुरुवार दोपहर किरीट सोमैया से मुलाकात की थी। जिन्होंने बाद में उन्होंने परिवार के सदस्यों के साथ अपनी तस्वीरें भी ट्वीट कीं और दावा किया कि वे “नवाब मलिक द्वारा बदनाम हमलों” से परेशान हैं।

समीर वानखेड़े, हाल ही में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में गिरफ्तार करके चर्चा में आए हैं। इस केस को लेकर भी समीर कई आरोपों का सामना कर रहे हैं। इन मामले में एक गवाह ने भी समीर पर पैसे लेकर डील करने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक भी लगातार समीर वानखेड़े के खिलाफ खुलासे कर रहे हैं।

National Commission for Schedules Castes writes to Maharashtra Chief Secy,DGP&Mumbai Police Commissioner to submit action taken report in 7 days on NCB Zonal Director Sameer Wankhede's complaint

He approached the Commission after recent allegations against his caste certificates pic.twitter.com/hroOaHPDv7

— ANI (@ANI) October 29, 2021