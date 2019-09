देशभर में इन दिनों नवरात्रि का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। गुजरात में इस पर्व पर खासी रौनक रहती है। गुजरात के लोकनृत्य गरबा की धूम इन दिनों पूरे शबाब पर होती है। हर साल कोई न कोई नया ट्रेंड यहां छाया रहता है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा और खासतौर से ‘हाउडी मोदी’ (Howdy Modi) कार्यक्रम ट्रेंड में है। पीएम मोदी के प्रशंसकों ने अपने शरीर पर उनकी तस्वीरें बनवाकर समर्थन जताया है।

शरीर पर बनवाए ये टैटूः गुजरात के प्रमुख औद्योगिक शहर सूरत से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में कुछ महिलाओं ने गरबा के कॉस्ट्यूम पहने हैं और अपने शरीर पर कुछ टैटू बनवाए हैं। नवरात्रि और रास गरबा की तैयारियों में जुटीं इन महिलाओं ने डांडिया खेलते कपल के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, दोनों प्रमुख नेताओं की मुलाकात और हाउडी मोदी कार्यक्रम को दिखाया है।

Gujarat: Women pose with body paint tattoos, depicting PM Narendra Modi and US President Donald Trump, during preparations for #Navratri and Raas Garba, in Surat. (29.09.2019) pic.twitter.com/rdE2HzwlJY

— ANI (@ANI) September 29, 2019