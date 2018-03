कांग्रेस महाधिवेशन: नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया राहुल गांधी को पीएम बनने का फार्मूला, कहा- अगले साल लाल किला पर झंडा आप ही फहराओगे

कांग्रेसी नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने चिर-परिचित अंदाज में राहुल गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री बनने की घोषणा कर डाली है। दिल्ली में चल रहे कांग्रेस के 84वें अधिवेशन के आखिरी दिन अपने संबोधन में नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि ‘राहुल भाई कार्यकर्ताओं को समेट लो, अगले साल लाल किले पर झंडा आप ही फहराओगे।’ भाजपा की आलोचना करते हुए सिद्धू ने कहा कि बीजेपी वाले बांस की तरह लंबे हैं, लेकिन अंदर से खोखले हैं, जबकि हमारा राहुल भाई गन्ने की तरह अंदर बाहर से मिट्ठू-मिट्ठू है। पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस की हार पर राहुल गांधी का बचाव भी किया और कहा कि ‘कांग्रेस जहां भी हारी होगी, तो किसी लीडर की वजह से, तुम्हारी (राहुल गांधी) वजह से नहीं।’

मनमोहन सिंह से मांगी माफीः अपने संबोधन के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ की गई टिप्पणियों के लिए माफी भी मांगी। सिद्धू ने कहा कि ‘मैने गंगा नहा ली सर, आपके चरणों में सिर रखकर। आप सरदार भी हैं और असरदार भी। सिद्धू ने कहा कि ‘जो आपके मौन ने कर दिखाया, वो बीजेपी के शोर शराबे में नहीं हुआ और मुझे 10 साल बाद ये समझ आया।’ वहीं नवजोत सिंह सिद्धू के इतना कहते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और खुद मनमोहन सिंह समेत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मुस्कुराती नजर आयीं।

Rahul bhai, karyakartaon ko samet lo, agle saal Lal Qila par jhanda aap hi phehraaoge: Navjot Singh Sidhu at #CongressPlenarySession in Delhi pic.twitter.com/liVdcEBpwP

— ANI (@ANI) March 18, 2018