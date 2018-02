पंजाब: नवजोत सिंह सिद्धू पर सुखबीर बादल का हमला, पूर्व क्रिकेटर को कह डाला बंदर

शिरोमणी अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब सरकार में मंत्री और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को बंदर कहा है। उन्होंने सिद्धू पर सिख स्मारकों का अपमान करने का आरोप लगाया है। समाचार एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक सुखबीर सिंह बादल ने कहा- ”नवजोत सिंह सिद्धू जो कि एक बंदर की तरह है, उन्होंने हमारे द्वारा बनाई गई सिख स्मारकों को सफेद हाथी कहकर अपमान किया है। क्या उन्होंने ‘विरासत-ए-खालसा’ को सफेद हाथी कहा है, जो कि सिख इतिहास को सलाम करता है?” सुखबीर सिंह बादल पर एक बार सिद्धू को मेंटल कहने का भी आरोप लग चुका है। बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। इसके बाद पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनने पर उन्हें स्थानीय निकाय मंत्री बनाया गया। हाल ही में सुखवीर सिंह बादल की एक बार तब जुबान फिसल गई थी जब वह गुंडा टैक्स की बात कर रहे थे।

This minister Navjot Singh Sidhu who is like a monkey has insulted the Sikh memorials we built by calling them white elephants. Does he mean 'Virasat-e-Khalsa' which salutes Sikh history is a white elephant?: Sukhbir Singh Badal, Akali Dal pic.twitter.com/mpdecWlIyK

— ANI (@ANI) February 14, 2018