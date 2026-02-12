नवी मुंबई के एक पुलिस कांस्टेबल को अपने दोस्त की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कथित तौर पर उसका दोस्त एक ऐसी महिला को डेट करने लगा था जिसके साथ उसका रिलेशनशिप था। उसने कथित तौर पर नवी मुंबई के कलंबोली में अपने तीन साथियों की मदद से दोस्त का गला घोंटकर हत्या कर दी, फिर अपनी कार से 190 किलोमीटर दूर सतारा के एक गांव पहुंचा, लाश को आग लगा दी और एक खेत के कुएं में फेंक दिया।

गला घोंटकर मौत की बात सामने आई

कॉन्स्टेबल, बंडू भिसे (49), जो शादीशुदा था, रबाले MIDC पुलिस स्टेशन में तैनात था। उसके दो साथियों को पुणे से और तीसरे को सतारा के फलटन से पकड़ा गया। घटना के संबंध में सतारा के SP तुषार दोशी ने बताया कि सुखेड़ गांव के खेत मालिक को 6 फरवरी को आधी जली हुई लाश मिली और उसने पुलिस को बताया। चूंकि पैर रस्सी से बंधे थे और ऑटोप्सी रिपोर्ट में गला घोंटकर मौत की बात सामने आई थी, इसलिए हत्या का केस दर्ज किया गया।

लोनांद पुलिस के असिस्टेंट इंस्पेक्टर शिवाजी जयपत्रे ने कहा कि इंस्पेक्टर अरुण देवकर की नेतृत्व में लोकल क्राइम ब्रांच ने लोनांद पुलिस स्टेशन की टीमों की मदद से तीन दिनों तक पुणे तक के रास्ते में करीब 300 CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली। पुलिस टीमों ने करीब 15 गाड़ियों के मालिकों से पूछताछ की और भिसे की कार पर फोकस किया, जो 6 फरवरी को सुबह मुंबई लौटते समय पुणे जिले के खेड़-शिवपुर टोल प्लाजा पर कैमरे में कैद हुई थी।

विवाद सुलझाने के लिए बुलाया था

कार पुणे RTO में रजिस्टर्ड थी और पुलिस ने 9 फरवरी को उसके मालिक भिसे को कलंबोली से ढूंढ निकाला। पूछताछ के दौरान, भिसे ने शुरू में गोलमोल जवाब दिए लेकिन बाद में उसने मर्डर कबूल कर लिया। उसने विक्टिम—कलंबोली के रोडपाली से सोमनाथ बोबड़े (30)—और उसके साथियों—विजय पवार (36), किरण गायकवाड़ (27) और श्रीनिवास लोने (25) के नाम बताए।

भिसे ने पुलिस को बताया कि उसने और उसके साथियों ने बोबाडे को एक ही औरत को डेट करने के अपने झगड़े को सुलझाने के लिए मीटिंग के लिए बुलाया था। लेकिन जब बोबाडे पहुंचे, तो चारों ने कथित तौर पर भिसे की कार के अंदर रस्सी से उनका गला घोंटकर मार डाला और पुलिस को अपनी भनक से बचाने के लिए सुखेड़ गांव चले गए। गांव में, उन्होंने बॉडी को आग लगा दी और एक खेत के कुएं में फेंक दिया।

देवकर ने कहा कि बोबाडे की शादी नहीं हुई थी और वह कैब ड्राइवर का काम करता था। महिला अपने पति से अलग रहती है।