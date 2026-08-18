मुंबई के नेवी नगर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। कफ परेड पुलिस ने बताया कि नेवी के एक अधिकारी ने कथित तौर पर अपनी पत्नी और दो बच्चों की हत्या कर दी और फिर नेवी नगर में अपने घर पर सुसाइड कर लिया। अधिकारी ने जून में 15 दिन की पैरेंटल लीव (बच्चे के जन्म पर लिया जाने वाला अवकाश) ली थी, लेकिन ड्यूटी पर वापस नहीं लौटा। पुलिस नेवी अधिकारी और उसके भाई-बहनों के बीच प्रॉपर्टी और पैसों के झगड़ों की भी जांच कर रही है। पुलिस को शक है कि वह डिप्रेशन में था। पुलिस ने कहा कि मरने वाला डिप्रेशन की दवा भी ले रहा था।

पुलिस को 15 अगस्त को मिली जानकारी

यह घटना 15 अगस्त को तब सामने आई जब कफ परेड पुलिस को नेवी नगर में एक घर में एक आदमी के कथित तौर पर फांसी लगाने की जानकारी मिली। पुलिस टीम को इंडियन नेवी का सेलर पूर्णमल मेहरा मरा हुआ मिला। उसकी पत्नी ओमा, उनका तीन साल का बेटा यश और उनका दो महीने का बच्चा बिस्तर पर बेहोश मिले।

पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की है और मौतों के हालात की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक पूर्णमल मेहरा के चार भाई-बहन थे और पैसों और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों को लेकर वह उनसे अलग रहता था। बताया जा रहा है कि वह करीब एक साल से डिप्रेशन में था और पड़ोसियों और रिश्तेदारों से दूर रहता था।

परिवार में चल रहा था विवाद

एक पुलिस ऑफिसर ने कहा, “हमें शक है कि उसके अपने भाई-बहनों के साथ पैसे और प्रॉपर्टी से जुड़े मसले थे और वह करीब एक साल से डिप्रेस्ड था। उसके पड़ोसियों ने बताया कि वह ज़्यादातर चुप रहता था और उनसे कभी बात नहीं करता था। जब उसका दो महीने का बच्चा पैदा हुआ, तो परिवार का कोई भी सदस्य मिलने नहीं आया।” पूर्णमल मेहरा के भाई बृजबल ने पुलिस को बताया कि दोनों के बीच अच्छे रिश्ते नहीं थे और हाल के महीनों में उन्होंने बहुत कम बात की थी। उन्होंने कहा कि पूर्णमल मेहरा अपने माता-पिता के टच में थे, लेकिन भाइयों ने करीब पांच महीने से एक-दूसरे से बात नहीं की थी।

पुलिस ने कहा कि पूर्णमल मेहरा को दौरे पड़ते थे और वह डिप्रेशन और दौरे की दवा ले रहा था। अधिकारियों ने कहा कि उसने जून में अपने दूसरे बच्चे के जन्म के बाद 15 दिन की पेरेंटल लीव ली थी, लेकिन छुट्टी के बाद काम पर नहीं लौटा।

शवों की हालत देखकर पुलिस को शक है कि ओमा और बच्चों की मौत पूर्णमल मेहरा से पहले हो गई होगी। जब पुलिस घर पहुंची, तो पत्नी और बच्चों के शव पहले ही सड़ने लगे थे, जबकि पूर्णमल मेहरा के शरीर पर सड़ने के कोई निशान नहीं थे। पुलिस ने कहा, “लाशों की हालत में यह अंतर बताता है कि पत्नी और बच्चों की मौत पहले हो चुकी थी, और पूर्णमल मेहरा उनकी मौत के बाद कुछ समय तक ज़िंदा रहा। हम घटनाओं के सही क्रम और उनकी मौत के हालात की जांच कर रहे हैं। पोस्टमॉर्टम जांच और फोरेंसिक जांच से मौत का सही समय और कारण पता लगाने में मदद मिलेगी।”

पुलिस को क्या है शक?

पुलिस को यह भी शक है कि पूर्णमल मेहरा ने अपनी मौत से पहले अपने और अपनी पत्नी के फोन से कॉल रिकॉर्ड, चैट और दूसरी पर्सनल जानकारी डिलीट कर दी थी। पुलिस ने कहा कि घर से कोई ज़हरीली चीज़ नहीं मिली। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए हैं। पुलिस ने अभी तक ओमा के परिवार का बयान दर्ज नहीं किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने उसके पिता से फोन पर संपर्क किया था, लेकिन मौत के बाद वह बात करने की हालत में नहीं थे।

अधिकारी ने कहा, “हमने ओमा के पिता से फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन अचानक मौत के कारण वह बात करने की हालत में नहीं थे। हमें अभी यह पता नहीं चला है कि वह अपनी बेटी को लेने यहां क्यों आए थे। हम मामले की जांच कर रहे हैं।”

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