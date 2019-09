जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध पर जाएंगे, इसके बाद वे अहमदाबाद में अपनी मां हीरा बा से मुलाकात करने जा सकते हैं।

Gujarat: Preparations underway at Kevadiya Dam in Narmada, ahead of Prime Minister Narendra Modi's visit today. pic.twitter.com/WXep3pgbDf