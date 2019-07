Mumbai: कई घंटों से मुंबई में मॉनसून ने एक बार फिर रंग दिखाया है। इसके चलते कई जगह दुर्घटनाएं भी हुईं। सायन इलाके में 3 कारें एक-दूसरे से टकरा गईं। इसके चलते 8 लोग घायल हो गए। यह हादसा भारी बारिश के चलते कम हुई दृश्यता की वजह से हुआ।

Mumbai: 8 injured after three cars collided with each other in Sion, due to low visibility following heavy rainfall in the city, early morning today. #Maharashtra pic.twitter.com/0jPxIuIM1X