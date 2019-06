पीएम मोदी ने रांची में कहा की मैं दुनियाभर के उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो सूरज की पहली किरण के साथ योग में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं आप सभी लोगों से योग को अपनाने और इसी तरह अपनी दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाने का आग्रह करता हूं।

PM Modi in Ranchi:I thank people across the world for joining Yoga Day celebrations, world over the first rays of the sun are being welcomed by dedicated yoga practitioners, it is a beautiful sight. I urge you all to embrace yoga and make it an integral part of your daily routine pic.twitter.com/dONTf8tU8o