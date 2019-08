Man vs Wild with PM Modi Episodes: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने व्यक्तित्व का एक नया अंदाज दुनिया के सामने रखते हुए बेयर ग्रिल्स के मशहूर शो Man vs Wild में शिरकत की थी। यह शो सोमवार (12 अगस्त) की रात को टीवी पर प्रसारित हुआ। शो आने से पहले ही समर्थकों और विरोधियों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई थीं। बॉलीवुड स्टार अनिल कपूर ने इसे ग्रेट ‘मैन, ग्रेट मिशन’ करार दिया। वहीं अक्षय कुमार, अजय देवगन और करण जौहर समेत कई बॉलीवुड हस्तियों ने इस पर प्रतिक्रिया दी। वहीं प्रशंसकों के साथ-साथ विपक्ष ने भी यह मौका नहीं छोड़ा।

Article 370 को लेकर इन दिनों मोदी सरकार से खासी नाराज चल रहीं जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की एक्टिंग और पीआर (पब्लिक रिलेशन) मार्केटिंग काबिलेतारीफ है।

