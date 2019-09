कर्नाटक: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा डीके शिवकुमार की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु में महात्मा गांधी की मूर्ति के पास प्रदर्शन किया।

Karnataka: Congress workers protest against the arrest of DK Shivakumar by Enforcement Directorate (ED), near the Mahatma Gandhi statue in Bengaluru. pic.twitter.com/24oPHrlwTL