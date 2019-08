National Hindi News, 31 August 2019 LIVE Khabar Updates: लंबे समय से असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (National Register of Citizens- NRC) को लागू करने की कवायद आज बड़े अंजाम पर पहुंचने वाली है। सुबह लगभग 10 बजे NRC Final List के ऐलान की संभावना है। इस लिस्ट में उन सभी लोगों के नाम होंगे जो अपनी नागरिकता साबित कर चुके हैं। पूरे राज्य के सभी संवेदनशील इलाकों में CrPC Section 144 दी गई है। राज्य में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सीआरपीएफ की 15 टुकड़ियां अतिरिक्त तैनात की गई हैं।

How and where to check your name on Assam’s NRC: इस लिस्ट में उन लोगों के नाम हैं जो 25 मार्च 1971 से पहले असम में आए लोगों के नाम शामिल है। NRC Final List देखने के लिए official website nrcassam.nic.in और assam.mygov.in पर देख सकते हैं। इसके अलावा NRC सेवा केंद्र पर जाकर भी नाम देख सकते हैं।