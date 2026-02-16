UP Politics: उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी ने रविवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और उन्होंने एसपी को 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव जीतकर अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने में मदद करने का संकल्प लिया।

सिद्दीकी के साथ-साथ, पीलीभीत के प्रमुख नेता और बसपा के पूर्व मंत्री अनीस अहमद खान फूल बाबू भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। अहमद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पीलीभीत से बसपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी।

उनका स्वागत करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उनका शामिल होना बड़ा है क्योंकि इससे 2027 के विधानसभा चुनावों में पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्याक) की जीत मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी का रिश्ता गहरा हो रहा है। अखिलेश ने कहा कि उनकी पार्टी में उनका प्रवेश होली मिलन से पहले पीडीए मिलन जैसा था।

सिद्दीकी ने कांग्रेस से दिया था इस्तीफा

सिद्दीकी ने कांग्रेस से यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया था कि पार्टी में उनके लिए कोई सार्थक भूमिका नहीं है। बसपा प्रमुख मायावती के कभी करीबी सहयोगी और उनकी सरकारों में एक महत्वपूर्ण मंत्री रहे सिद्दीकी 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उनके दल-बदल ने कांग्रेस को एक अजीब स्थिति में डाल दिया है, क्योंकि कांग्रेस और सपा दोनों ही विपक्षी इंडिया गठबंधन के प्रमुख सहयोगी हैं।

कांग्रेस नेताओं ने मनाने की कोशिश की थी

पिछले महीने अपनी घोषणा के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सिद्दीकी को पार्टी में बने रहने के लिए मनाने की कोशिश की थी और उन्हें संगठनात्मक जिम्मेदारियां और बड़ी भूमिका का आश्वासन दिया था। हालांकि, उन्होंने अपने समर्थकों के साथ सपा में शामिल होने का विकल्प चुना। उनकी उपस्थिति को कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा था।

सपा कार्यालय में समर्थकों को संबोधित करते हुए सिद्दीकी ने कहा कि उनके राजनीतिक अतीत से परे, उन्हें अब सपा की विचारधारा के अनुरूप काम करना चाहिए और अगले साल अखिलेश के नेतृत्व वाली सरकार बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा, “हम जिसमें रहे, उसमें रहे, अब हम को इस पार्टी की विचार धारा के साथ चलना है। समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में बनानी है, अखिलेश यादव को यहां का मुख्यमंत्री बनाना है।”

सिद्दीकी ने लोहिया और मुलायम का जिक्र किया

नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया और सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का भी जिक्र किया और कहा कि अतीत में वे जिस भी पार्टी से जुड़े रहे हों, उन्होंने हमेशा मुलायम को अपना नेता माना है।

सिद्दीकी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा जिले से की। वे 1991 में बांदा से विधानसभा के लिए चुने गए और 1995, 1997 और 2002 में लगातार बसपा सरकारों में मंत्री के रूप में काम किया। बसपा के पूर्ण बहुमत के कार्यकाल के दौरान 2007 से 2012 के बीच उनका प्रभाव चरम पर था, जब उन्हें सबसे शक्तिशाली मंत्रियों में गिना जाता था। हालांकि, 2014 के लोकसभा चुनावों में बसपा के खराब प्रदर्शन ने सिद्दीकी सहित कई वरिष्ठ नेताओं के पार्टी छोड़ने को प्रेरित किया।

मायावती ने कर दिया था निष्कासित

मायावती ने उन्हें और उनके बेटे को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोपों पर निष्कासित कर दिया। निष्कासन के बाद, सिद्दीकी ने बसपा सुप्रीमो के खिलाफ कई आरोप लगाए। एक साल बाद, लंबी चर्चाओं के बाद, उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस के महासचिव गुलाम नबी आजाद और उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें कांग्रेस की प्रमुख समितियों में शामिल किया गया और 2019 में, पार्टी द्वारा अपनी राज्य इकाई को छह संगठनात्मक क्षेत्रों में विभाजित करने के बाद, उन्हें कांग्रेस के पश्चिमी क्षेत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पढ़ें पूरी खबर…