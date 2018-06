गुजरात दंगे से जुड़े नरोदा पाटिया जनसंहार मामले में हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को 10-10 साल की कैद और एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। हाई कोर्ट ने उमेश भरवाड़, पदमेंद्र सिंह राजपूत और राजकुमार चौमल को पहले ही दोषी करार दिया था। तीनों को पत्थरबाजी और आगजनी करने के मामले में दोषी ठहराया गया। इस मामले में हाई कोर्ट ने गुजरात की पूर्व मंत्री और भाजपा की पूर्व नेता माया कोडनानी को सभी आरोपों से बरी कर दिया था, जबकि बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी को दोषी ठहराने की निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। अहमदाबाद के नरोदा पाटिया इलाके में 28 फरवरी, 2002 को दंगा भड़क गया था। बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ इलाके में इकट्ठा हो गई थी। उग्र भीड़ ने पत्थरबाजी के साथ आगजनी भी की थी। इस हिंसा में मुस्लिम समुदाय के 97 लोगों की मौत हो गई थी। अब 16 साल से भी ज्यादा समय के बाद इस मामले में हाई कोर्ट का फैसला सामने आया है।

2002 Naroda Patiya case: Gujarat High court pronounces 10 years rigorous imprisonment and a fine of Rs 1000 each for convicts Umesh Bharwad, Padmendrasinh Rajput and Rajkumar Chaumal.

— ANI (@ANI) June 25, 2018