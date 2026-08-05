मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह तोमर दतिया उपचुनाव में मिली हार के बाद कुशवाहा समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने वाले भाजपा के पहले नेता बन गए हैं। पार्टी के अंदर हुई समीक्षा में माना गया कि चुनाव प्रचार के दौरान उनके एक बयान से कुशवाहा समाज नाराज हो गया था और इसका फायदा कांग्रेस को मिला।

तोमर ने अपने उस बयान पर अफसोस जताते हुए उसे वापस लिया, जिसमें उन्होंने कुशवाहा समाज को “गुलाटी खाने वाला” बताया था। इस मुहावरे का मतलब होता है कि कोई बार-बार अपनी राजनीतिक निष्ठा बदलता है।

चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था, “भाजपा हमेशा कुशवाहा समाज के प्रति सहनशील और समर्पित रही है। लेकिन समय-समय पर कुशवाहा समाज ने ‘गुलाटी खाने’ का काम किया है, जिससे उसकी अपनी विश्वसनीयता प्रभावित हुई है।”

उनके इस बयान के बाद तुरंत विरोध शुरू हो गया। समाज के नेताओं ने आरोप लगाया कि ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में भाजपा के सबसे बड़े नेताओं में से एक ने पूरे समाज की राजनीतिक विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए।

बुधवार को विधानसभा स्पीकर ने कुशवाहा समाज के नाम एक हस्ताक्षरित पत्र जारी किया। उसमें उन्होंने लिखा, “कुछ दिन पहले मैं भाजपा अध्यक्ष कमलेश कुशवाहा के घर एक पारिवारिक कार्यक्रम में गया था। वहीं बातचीत के दौरान मैंने कहा था कि कुशवाहा समाज और हम एक-दूसरे के पूरक हैं। मैंने अपने पूरे जीवन में कुशवाहा समाज का सम्मान किया है और आगे भी करता रहूंगा। मैं इस समाज का अपमान करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर मेरी किसी बात से समाज के किसी भी व्यक्ति की भावनाएं आहत हुई हैं, तो मैं अपने वे शब्द वापस लेता हूं और हुई पीड़ा के लिए खेद व्यक्त करता हूं।”

तोमर की यह माफी ऐसे समय आई है, जब भाजपा की अंदरूनी समीक्षा में यह बात सामने आ रही है कि दतिया में कुशवाहा समाज का समर्थन पार्टी से खिसक गया। दतिया विधानसभा क्षेत्र में कुशवाहा समाज करीब 12 प्रतिशत मतदाता है और उसे सबसे प्रभावशाली अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदायों में माना जाता है। कांग्रेस उम्मीदवार कुंवर घनश्याम सिंह 6,016 वोटों से चुनाव जीते थे। ऐसे में अगर कुशवाहा समाज का थोड़ा भी वोट कांग्रेस की ओर गया, तो वही हार-जीत का बड़ा कारण बन गया।

कांग्रेस नेता बोले- सही समय पर अवसर को पहचाना

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उन्होंने इस मौके को पहले ही पहचान लिया था। एक तरफ भाजपा पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिए जाने से पैदा हुई नाराजगी से जूझ रही थी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने चुपचाप ओबीसी समाज, खासकर कुशवाहा समाज के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाने पर काम शुरू कर दिया था।

सतना के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, जिन्हें कांग्रेस की इस जीत का बड़ा श्रेय दिया जा रहा है, कई हफ्तों तक दतिया में डटे रहे। उन्होंने बूथ स्तर पर अभियान चलाया और कुशवाहा समाज के नेताओं से लगातार संपर्क बनाए रखा। कांग्रेस का दावा है कि इसी रणनीति की वजह से समाज का बड़ा हिस्सा उनके पक्ष में एकजुट हुआ और करीबी मुकाबले में यह निर्णायक साबित हुआ। भाजपा के लिए यह माफी उसकी हार के बाद चल रही सार्वजनिक आत्ममंथन की प्रक्रिया का ताजा संकेत है।

नतीजे आने के कुछ ही घंटों बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मंत्रियों और चुनाव प्रबंधन से जुड़े नेताओं के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद भाजपा ने दतिया जिला संगठन को भंग कर दिया, समीक्षा समितियां बनाई और स्थानीय नेताओं व पार्षदों पर चुनाव में अंदरूनी नुकसान पहुंचाने के आरोपों की भी जांच शुरू कर दी।

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मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दतिया सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने बीजेपी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को करीब 6000 वोटों से हराकर जीत हासिल की है। हालांकि, कांग्रेस पार्टी ने इस जीत का श्रेय समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को भी दिया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक