बिहार में नरेंद्र मोदीः मोदी ने की ‘स्वच्छाग्रहियों’ तारीफ, बोले- कचरा महोत्सव मनाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “100 साल पुराना इतिहास आज फिर अपने आप को दोहरा रहा है। स्वच्छाग्रहियों में महात्मा गांधी जी के विचार मौजूद हैं।” पीएम के मुताबिक, पिछले 100 सालों में भारत की तीन बड़ी चुनौतियों के समय बिहार ने देश को रास्ता दिखाया। देश जब गुलाम था, तब बिहार ने गांधी को महात्मा और बापू बनाया। जयप्रकाश नारायण ने भी इसी धरती से लोकतंत्र को बचाया था।” ये बातें पीएम ने मंगलवार (10 अप्रैल) को कही। वह बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मुख्यालय मोतिहारी में थे। बता दें कि पीएम मोदी मंगलवार को बिहार के एक दिवसीय दौरे पर थे। बिहार आगमन पर राज्यपाल सत्यपाल मलिक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका स्वागत किया।

‘सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह’ कार्यक्रम में उनके साथ नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुशील मोदी व अन्य नेता मौजूद थे। पीएम ने आगे बताया, “स्वच्छता को लेकर लोग बिहार में लोग बड़े स्तर पर जागरूक हुए। बिहार में एक हफ्ते में आठ लाख शौचालय बने। बीते कुछ वक्त में नीतीश कुमार और सुशील मोदी ने अच्छा काम किया है। स्वच्छता अभियान में बिहार का काम बेहद सराहनीय है।”

In the last one week, more than 8,50,000 toilets have been constructed in Bihar. This is a great achievement. I congratulate the people, the 'Swachhagrahis' and the State Govt for this: PM Modi at #SatyagrahaSeSwachhagraha event in Motihari pic.twitter.com/cuSIrz3Ilv

