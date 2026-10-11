West Bengal News: जब बीजेपी ने नंदीग्राम और रेजीनगर दोनों उपचुनावों में बड़े अंतर से जीत हासिल की और तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को करारी हार का सामना करना पड़ा, तो कांग्रेस को कुछ बढ़त मिलती दिखी। शुभेंदु अधिकारी और जनता उन्नयन पार्टी के नेता हुमायूं कबीर ने ये दो सीटें खाली कर दी थीं, जिसके कारण उपचुनाव हुए थे।

रेजिनगर में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी को 1.87% वोट मिले, जबकि डेमोक्रेटिक-टीएमसी को केवल 0.99% वोट ही प्राप्त हुए। यह अप्रैल 2026 के विधानसभा चुनावों में नंदीग्राम और रेजिनगर में टीएमसी के क्रमशः 46.55% और 17.43% वोटों के विपरीत है। नंदीग्राम उपचुनाव में डेमोक्रेटिक-टीएमसी के उम्मीदवार को केवल 0.39% वोट मिले, जबकि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी की उम्मीदवार संचिता डे प्रधान ने अंतिम क्षण में अपना नामांकन वापस ले लिया था।

कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने प्रतिशत वोट मिले

दूसरी ओर, इस सीट से दूसरे स्थान पर रहे कांग्रेस के मिलन प्रधान को 19.25% वोट मिले, जबकि विधानसभा चुनावों में पार्टी का वोट शेयर 0.31% था। विधानसभा चुनाव में टीएमसी उम्मीदवार ने इस सीट से 46.55% वोट हासिल किए थे। रेजिनगर निर्वाचन क्षेत्र में भी कांग्रेस ने अपना वोट शेयर 1.71% से बढ़ाकर 3% कर लिया।

वाम मोर्चा को मिली मामूली बढ़त

दोनों सीटों पर वाम मोर्चा को भी मामूली बढ़त मिली। नंदीग्राम में सीपीआई का वोट शेयर 1.19% से बढ़कर 2.67% हो गया। रेजिनगर में सीपीआईएम को 1.85% वोट मिले। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी ने रेजिनगर में जीत हासिल की, जहां अल्पसंख्यक वोट लगभग 70% हैं। वहीं दूसरी ओर नंदीग्राम-I ब्लॉक में अधिकांश वोट मुस्लिम हैं।

विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद टीएमसी के 29 सांसदों में से 20 और 80 विधायकों में से कम से कम 60 ने पार्टी छोड़ दी थी। ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले नए गुट को चुनाव आयोग ने डेमोक्रेटिक-टीएमसी नाम दिया, जबकि ममता बनर्जी के गुट को ममता-टीएमसी नाम दिया गया।

शुक्रवार को दोनों सीटों पर मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री अधिकारी ने कहा, “मैंने ‘मैत्री दिवस’ की घोषणा की थी और अल्पसंख्यक समुदाय ने इसका सकारात्मक जवाब दिया। आगामी नगर निकाय चुनावों में लोग बीजेपी को ही वोट देंगे।”

हम दमन का सामना कर रहे हैं- कांग्रेस नेता

कांग्रेस नेता केतन जायसवाल ने कहा, “कांग्रेस का बंगाल की प्रमुख विपक्षी पार्टी के रूप में धीरे-धीरे उभरना बीजेपी सरकार द्वारा बहुआयामी हमलों का कारण बन रहा है। जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर सोशल मीडिया तक, हम दमन का सामना कर रहे हैं। पुलिस ने हमारे कई सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं। मतदान हुआ ही नहीं। इस चुनाव में कांग्रेस को ही फायदा हुआ है।”

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, “यह याद रखना जरूरी है कि हमें अपना चुनाव चिन्ह बिल्कुल आखिरी समय पर मिला था। इसी वजह से हम इसे मतदाताओं के सामने ठीक से पेश नहीं कर पाए और न ही इसे प्रभावी ढंग से वितरित कर पाए। दूसरा, हमने नंदीग्राम में कांग्रेस का समर्थन किया था। परिणामस्वरूप, हमारे निष्ठावान मतदाताओं ने वहां कांग्रेस को वोट दिया। तीसरा, चुनाव से पहले हमारे कई पार्टी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। उपचुनाव में अगर कांग्रेस को वोट मिले हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं। आने वाले दिनों में हमारी लड़ाई ‘इंडिया अलायंस’ के हिस्से के रूप में होगी।” डेमोक्रेटिक-टीएमसी के नेता और विधायक अरूप रॉय ने भी कांग्रेस के दावे का खंडन नहीं किया।

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