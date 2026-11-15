Namo Bharat Train: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) 16 नवंबर से सुबह और शाम के व्यस्त समय के दौरान नमो भारत ट्रेन की आठ अतिरिक्त तेज सेवाएं शुरू करेगा, जिससे आनंद विहार और गाजियाबाद के बीच यात्रा का समय घटकर महज आठ मिनट रह जाएगा।

एनसीआरटीसी ने बताया कि कम स्टेशनों पर रुकने वाली ये ट्रेनें दिल्ली-मेरठ गलियारे पर चलेंगी। इनके जरिए आनंद विहार से बेगमपुल तक की दूरी 36 मिनट में और गाजियाबाद से बेगमपुल तक की दूरी 28 मिनट में तय की जा सकेगी।

50 मिनट से कम में यात्रा

पूरे गलियारे की यात्रा 50 मिनट से भी कम समय में पूरी होगी। उसने बताया कि यात्रा का समय कम करने के लिए ये तेज ट्रेनें केवल पांच स्टेशनों- सराय काले खां, आनंद विहार, गाजियाबाद, बेगमपुल और मोदीपुरम पर रुकेंगी। इससे खासकर व्यस्त समय में सफर करने वाले नौकरीपेशा लोगों और छात्रों को सुविधा होगी।

सुबह के व्यस्त समय में सराय काले खां और मोदीपुरम से दोनों दिशाओं में दो-दो ट्रेनें सुबह आठ बजे और साढ़े आठ बजे रवाना होंगी। वहीं, शाम को दोनों टर्मिनल स्टेशनों से अतिरिक्त ट्रेनें छह बजे और साढ़े छह बजे चलेंगी। आठ अतिरिक्त ट्रेनें नियमित नमो भारत सेवाओं के साथ संचालित होंगी।

10 मिनट के अंतराल में मिलेंगी नियमित ट्रेनें

नियमित ट्रेनें पहले की तरह हर 10 मिनट के अंतराल पर चलती रहेंगी। इससे मौजूदा ट्रेन सेवाओं की आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होगा। एनसीआरटीसी के अनुसार, इस गलियारे पर फिलहाल रोजाना करीब 1.1 लाख यात्री सफर करते हैं और अब तक कुल पांच करोड़ यात्राओं का आंकड़ा पार हो चुका है।

पिछले तीन महीनों में इस गलियारे पर हर महीने औसतन 32 लाख से अधिक यात्रियों ने सफर किया। एनसीआरटीसी ने बताया कि वायु प्रदूषण बढ़ने के बीच इन अतिरिक्त सेवाओं का उद्देश्य लोगों को सार्वजनिक परिवहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और पूरे क्षेत्र में सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करना भी है।

उसने यात्रियों को सलाह दी है कि ट्रेन में सवार होने से पहले स्टेशन पर लगे डिस्प्ले बोर्ड देखें और प्लेटफार्म पर होने वाली घोषणाएं ध्यान से सुनें, ताकि वे तेज और नियमित ट्रेन सेवाओं के बीच अंतर समझ सकें।

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