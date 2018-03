Breaking: नालंदा जिले के जलालपुर स्थित अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 1 की मौत और 25 व्यक्ति घायल

बिहार के नालंदा जिले के जलालपुर में अवैध पटाखा फैक्ट्री में बड़े धमाके की खबर आई है। सामाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक बिहार के नालंदा जिले के जलालपुर स्थित एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत और 25 लोग घायल हो गए हैं। धमाका इतना भयानक था कि फैक्ट्री की पूरी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई है। फैक्ट्री में धमाका कैसे हुआ अभी तक इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हादसे में घायल हुए लोगों को बाहर निकाला गया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। इस घटना में मरने वालों की संख्या और भी बड़ सकती है।

#Visuals from Nalanda's Jalalpur, where a blast took place in an illegal firecracker factory. One dead, 25 injured in the blast. Investigation is underway. pic.twitter.com/eYP4hrrUHm

