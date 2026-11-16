महाराष्ट्र के नागपुर जिले में एक 24 साल की महिला के द्वारा नाबालिग छात्रों को वॉट्सएप पर अश्लील तस्वीरें और वीडियो भेजने का मामला सामने आया है। हैरान करने वाली बात यह है कि यह महिला एक कोचिंग सेंटर से जुड़ी है और जिन छात्रों को यह अश्लील वीडियो और तस्वीरें भेजती थी वह उसी इंस्टीट्यूट के छात्र थे।

जानकारी के मुताबिक, नागपुर के कैम्पटी में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ी महिला पर यह गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस ने आरोपों के तहत महिला के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) एक्ट के तहत FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जेईई और नीट छात्रों को भेजी थी तस्वीरें और वीडियो

पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कितने नाबालिग छात्रों को कथित तौर पर यह अश्लील कंटेंट भेजा गया था। इस मामले का खुलासा 13 नवंबर को हुआ है। महिला पर आरोप है कि उसने आईआईटी-जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे कई नाबालिग छात्रों को अपनी अश्लील तस्वीरें और वीडियो भेजे।

इन धाराओं के अंतर्गत दर्ज हुआ मामला

FIR के मुताबिक, यह कथित घटनाक्रम 14 जुलाई से 31 जुलाई 2026 के बीच का है। बाल संरक्षण अधिकारियों की शिकायत के आधार पर शनिवार देर रात ओल्ड कैम्पटी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। आरोपी महिला पर POCSO एक्ट, 2012 की धारा 12 के तहत केस दर्ज किया गया है। यह धारा धारा 11 के तहत परिभाषित बच्चों के यौन उत्पीड़न के लिए सजा का प्रावधान करती है। इसके अलावा IT एक्ट, 2000 की धारा 67 और 67A भी लगाई गई हैं।

पुलिस अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को क्या बताया?

जांच से जुड़े एक पुलिस अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि जांच अभी शुरुआती चरण में है। पुलिस संबंधित लोगों के बयान दर्ज करेगी और आरोपी का मोबाइल फोन जब्त कर तकनीकी सबूतों की जांच करेगी। इसके जरिए यह पता लगाने की कोशिश होगी कि कथित तस्वीरें और वीडियो संबंधित डिवाइस से भेजे गए थे या नहीं।

बाल संरक्षण अधिकारी के संज्ञान में आया था मामला

यह मामला जिला बाल संरक्षण अधिकारी मुश्ताक पठान के संज्ञान में तब आया जब एक महिला ने बाल संरक्षण अधिकारियों से शिकायत की। इसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन टीम की सदस्य पूजा कांबले और मीनाक्षी धड़ाडे ने शुरुआती जांच की। टीम ने जरूरी जानकारी जुटाने के बाद पुलिस से संपर्क किया, जिसके आधार पर FIR दर्ज की गई।

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