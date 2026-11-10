नागपुर में दिवाली के दौरान पटाखे फोड़ने वालों के लिए एक अहम खबर है। शहर में अब आसमान में उड़ने वाले पटाखे और रॉकेट नहीं चलाए जा सकेंगे। नागपुर नगर निगम ने शहर में स्काई रॉकेट, रॉकेट शॉट्स, एरियल शेल्स और दूसरे उड़ने वाले पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह रोक 9 नवंबर 2026 को शाम 4 बजे से लागू हो गई है और 30 नवंबर 2026 की रात 11 बजकर 59 मिनट तक जारी रहेगी।

प्रशासन ने यह फैसला लक्ष्मी पूजा के दौरान हुई आगजनी की घटनाओं को देखते हुए लिया है। दरअसल, 8 नवंबर को लक्ष्मी पूजा के जश्न के दौरान नागपुर में आग लगने की कुल 42 घटनाएं सामने आई थीं। इन घटनाओं ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने उड़ने वाले पटाखों पर रोक लगाने का फैसला किया है।

इस आदेश के बाद अब शहर में कोई भी व्यक्ति आसमान में उड़ने वाले रॉकेट या इस तरह के दूसरे पटाखे नहीं चला सकेगा। प्रशासन ने पुलिस को भी साफ निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाए।

नियम तोड़ने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे लोगों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की संबंधित धाराओं के तहत भी कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं।

Nagpur Municipal Corporation has imposed a ban on sky rockets, rocket shots, aerial shells and other flying firecrackers across the city from November 9 (4 PM) to November 30 (11:59 PM), 2026, following 42 fire incidents reported during Lakshmi Puja celebrations on November 8.… pic.twitter.com/pmLMxrKDfZ — ANI (@ANI) November 9, 2026

कुल मिलाकर, नागपुर प्रशासन ने आगजनी की घटनाओं को देखते हुए एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया है। इसका मकसद शहर में किसी बड़ी दुर्घटना को रोकना और लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसलिए 30 नवंबर तक इस आदेश का पालन करना सभी नागरिकों के लिए जरूरी होगा।

इससे पहले ठाणे और मुंबई में भी ऐसा प्रतिबंध लग चुका था। मुंबई ने 25 नवंबर तक आसमान में जाने वाले पटाखों (एरियल फायरक्रैकर्स) पर प्रतिबंध लगा दिया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों को छह महीने तक की जेल हो सकती है। दिवाली की रात पटाखों की वजह से आग लगने की घटनाओं में भारी बढ़ोतरी के बाद, अग्नि सुरक्षा के लिहाज से यह एक असाधारण और अभूतपूर्व कदम है।

बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के आंकड़ों के अनुसार, रविवार को शहर में आग लगने की जो घटनाएं सामने आईं, उनमें से 96 प्रतिशत पटाखों के कारण हुईं। मुंबई फायर ब्रिगेड (MFB) को आग लगने की 142 सूचनाएं मिलीं, जिनमें से 137 घटनाएं पटाखों की वजह से हुई थीं। इस प्रतिबंध के साथ, अब मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) के ज्यादातर हिस्सों में आसमान में जाने वाले पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लग गई है।