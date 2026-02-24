गोरखपुर के AIIMS में काम करने वाली नागालैंड की 25 साल की रेजिडेंट डॉक्टर के साथ छेड़खानी और गाली-गलौज करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि यह घटना रविवार शाम को हुई। आरोपियों ने मॉल से लौट रही पीड़िता का पीछा किया, जहां वो खरीदारी के लिए गई थी। उन्होंने AIIMS के एंट्रेंस के पास उसे गलत तरीके से छूने से पहले कथित तौर पर रास्ते भर छींटाकशी की।

मेघालय सीएम ने की घटना की निंदा

गोरखपुर एसपी अभिनव त्यागी ने कार्रवाई के संबंध में कहा, “इस मामले में तीन लोगों में से दो को गिरफ्तार कर लिया गया है। मंगलवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। तीसरे आरोपी की तलाश जारी है।” इधर, इस घटना को गंभीरता से लेते हुए, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने X पर एक पोस्ट लिखा।

मुख्यमंत्री ने अपनी पोस्ट में कहा, “नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं के साथ नस्लीय भेदभाव और यौन उत्पीड़न सिर्फ एक हेडलाइन नहीं होनी चाहिए, इसे सनसनीखेज नहीं बनाया जाना चाहिए, भुला नहीं दिया जाना चाहिए और हर बार जब कोई नई घटना सामने आती है तो इसे फिर से जिंदा नहीं किया जाना चाहिए। नागालैंड की रहने वाली उत्तर प्रदेश के गोरखपुर AIIMS की एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ नस्लीय और यौन शोषण बहुत शर्मनाक है। एक महिला की इज्जत को ठेस पहुंचाना एक सभ्य देश को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। वे आपकी भी बहनें और बेटियां हैं। अधिकारियों से अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील करें।”

खरीदारी के बाद लौट रही थी कैंपस

पुलिस के मुताबिक, यह मामला सोमवार को शिकायत दर्ज होने के बाद सामने आया, जिसके बाद पुलिस की एक टीम AIIMS गई और पीड़िता का बयान दर्ज किया। बकौल पीड़िता वो खरीदारी के बाद कैंपस में लौट रही थी। इस दौरान बाइक पर सवार तीन लोगों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। आरोपियों ने कथित तौर पर उस पर भद्दे कमेंट किए और उसे परेशान किया।

पुलिस ने कहा कि पीड़िता ने आरोप लगाया कि मनचलों ने उसे गलत तरीके से छुआ और एम्स के गेट नंबर 2 तक पहुंचने तक गंदे इशारे किए। जब ​​पीड़िता ने विरोध करते हुए शोर मचाया, तो आरोपी गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी देकर मौके से भाग गए। हालांकि, घटना से साफ तौर पर घबराई पीड़िता अपने हॉस्टल पहुंची और अपने साथियों को घटना के बारे में बताया, जिन्होंने पुलिस को सूचित किया।

देवरिया के रहने वाले हैं दोनों

पुलिस ने कहा कि आरोपी सूरज गुप्ता (22) और अमृत विश्वकर्मा (21) का पता मॉल, एम्स परिसर से इकट्ठा किए गए CCTV फुटेज और दोनों जगहों के बीच सड़कों और इमारतों में लगे सीसीटीवी कैमरों से लगाया गया। पुलिस ने कहा कि ये लोग पड़ोसी देवरिया जिले के रहने वाले हैं। सूरज फलों की दुकान चलाता है, जबकि अमृत देवरिया में जनरल स्टोर चलाता है।

दोनों को उनके घरों के पास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कथित तौर पर अपराध में इस्तेमाल की गई गाड़ियों को भी जब्त कर लिया।पुलिस ने कहा कि आरोपियों पर एक महिला की इज्जत खराब करने के इरादे से उस पर हमला करने या क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करने, गंदे काम करने, क्रिमिनल धमकी देने और शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर बेइज्जती करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।