Cockroach Janta Party Protest: ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के फाउंडर अभिजीत दीपके ने माता-पिता से अपील की है कि वे अपने बच्चों को खुलकर बोलने दें और 11 जून को पुणे में होने वाले पार्टी के दूसरे विरोध प्रदर्शन में शामिल होने दें।

सीजेपी, नीट-यूजी पेपर लीक और सीबीएसई से जुड़ी समस्याओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के लिए 11 जून को शाम 4 बजे सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में आंबेडकर प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन करेगी। सीजेपी ने घोषणा की है कि आविष्कारक और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे।

अपने बच्चों को आवाज उठाने से न रोकें- दीपके

पुणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए दीपके ने कहा, “मैं सभी माता-पिता से अपील करना चाहता हूं। मुझे पता है कि जब आपके बच्चे राजनीति पर बात करते हैं या सरकार से सवाल पूछते हैं, तो आपको डर लगता होगा। मेरी मां भी डर जाती हैं। जब मैं अमेरिका गया था, तब वे इतना नहीं रोई थीं, लेकिन इस बार जब मैं लौट रहा था, तो वे ज्यादा रोईं। उन्होंने मुझसे कहा, ‘वापस मत आना, वे तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे या तुम पर हमला कर देंगे।’ लेकिन मैंने उनसे कहा कि किसी न किसी को तो आवाज उठानी ही होगी। इसी तरह, मैं सभी माता-पिता से कह रहा हूं कि अपने बच्चों को आवाज उठाने से न रोकें।”

कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पेज भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की टिप्पणियों के जवाब में बनाया गया था। इस पेज को सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का समर्थन मिला और इसने 6 जून को दिल्ली के जंतर-मंतर पर अपना पहला विरोध प्रदर्शन किया।

आपके बच्चों को जेल नहीं जाने दूंगा- अभिजीत दीपके

दीपके ने आगे कहा, “जब तक मैं अकेला हूं, हो सकता है कि मेरी आवाज दबा दी जाए। लेकिन अगर लाखों-करोड़ों छात्र बोलेंगे, तो किसी में भी उनकी आवाज दबाने की हिम्मत नहीं होगी और अगर किसी को जेल जाना पड़ा, तो मैं जाऊंगा। मैं आपके बच्चों को जेल नहीं जाने दूंगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। लेकिन उन्हें बोलने से मत रोकिए।”

जब उनसे पूछा गया कि पुणे में उनके विरोध प्रदर्शन के लिए उन्हें कितना समर्थन मिलने की उम्मीद है, तो दीपके ने कहा कि यह प्रदर्शन दिल्ली वाले प्रदर्शन से भी बड़ा हो सकता है।

विरोध प्रदर्शन की मंजूरी मिली

सीजेपी की ओर से विरोध प्रदर्शन के लिए पुलिस से मांगी गई मंजूरी के बारे में, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (जोन 4) चिलुमूला रजनीकांत ने कहा, “यूनिवर्सिटी कैंपस में शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच इकट्ठा होने की मंजूरी दे दी गई है। उनसे कहा गया है कि वे कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने से जुड़ी कुछ शर्तों का पालन करें।” अधिकारियों ने बताया कि विरोध प्रदर्शन वाली जगह पर पुलिस तैनात की जाएगी और आयोजकों से पुलिस का सहयोग करने के लिए कहा गया है।

डीसीपी स्पेशल ब्रांच के 5 जून के आदेश के बाद, पुणे शहर पुलिस के अधिकार क्षेत्र में 9 जून से 22 जून तक निषेधाज्ञा लागू है। इन आदेशों के तहत पुलिस अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना रैलियां या सभाएं करने पर रोक है।

इस बीच, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी ने भी अपने परिसर में विरोध प्रदर्शन की अनुमति दे दी है। एसपीपीयू के रजिस्ट्रार प्रफुल्ल पवार ने एक बयान में कहा, “‘कॉकरोच जनता पार्टी’ ने कल, यानी 11 तारीख को विरोध प्रदर्शन करने के लिए यूनिवर्सिटी से अनुमति मांगी थी। यह अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई अप्रिय घटना न हो।”

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देश में इन दिनों “कॉकरोच जनता पार्टी” की चर्चा काफी तेज है। कुछ दिनों पहले राजधानी दिल्ली में हुए एक विरोध प्रदर्शन में भी कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों ने हिस्सा लिया था। इसके बाद से लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी भविष्य में खुद को एक राजनीतिक दल के रूप में स्थापित करने जा रही है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…