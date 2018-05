बीजेपी के तंज पर राहुल गांधी का जवाब-कई लोगों से ज्यादा भारतीय हैं मेरी मां

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक बीजेपी के द्वारा उनकी मां और पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को उनके इटली वाले नाम से पुकारे जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा को करारा जवाब दिया है। मंगलवार (8 मई) को बीजेपी कर्नाटक के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सोनिया गांधी को ‘मिस एंटोनियो माइनो’ लिखकर संबोधित किया गया था। ट्वीट में लिखा गया था कि आज मिस एंटोनियो माइनो यहां कर्नाटक में आखिरी किला बचाने के लिए हैं। मैडम माइनो, कर्नाटक को ऐसे शख्स से सीखने की जरूर नहीं है जो देश के 10 कीमती वर्ष बर्बाद करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है। इस पर राहुल गांधी ने बुधवार (9 मई) को कहा- ”मेरी मां इटैलियन हैं, उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा भारत में भी जिया है। मैं देखता हूं कि वह कई भारतीयों से ज्यादा भारतीय हैं। मेरी मां ने इस देश के लिए बलिदान दिया है, वह इसकी पीड़ा से गुजरी हैं। यह प्रधानमंत्री की क्वॉलिटी बताता है जब वह इस तरह की टिप्पणियां करते हैं।” बता दें कि सोनिया गांधी मूल रूप से इटली के लुसियाना गांव के एक माइनो परिवार से हैं। बचपन में उनका एंटोनिया माइनो था। कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई थी। इसके बाद दोनों में प्यार हुआ और फिर 1968 में दोनों ने शादी कर ली थी।

My mother is Italian, she also lived larger part of her life in India. She is more Indian than many Indians I see. My mother sacrificed for this country, she has suffered for it. It shows the quality of the PM when he makes these types of comments: Rahul Gandhi on PM's remarks pic.twitter.com/4QenZKBDaK

