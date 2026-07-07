मुंबई में तैनात एक सरकारी कर्मचारी ने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए रखी एफडी तोड़ दी, ताकि नोएडा में देरी से मिल रहे फ्लैट की 7 लाख रुपये की आखिरी किस्त चुका सके। यह घर उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के लिए प्लान किया था। नोएडा के सेक्टर 150 में गोदरेज नेस्ट में 2बीएचके फ्लैट खरीदने के लिए उन्होंने जिस बैंक से होम लोन लिया था, उसने और लोन देने से मना कर दिया और कब्जे की तारीख की लिखित पुष्टि की मांग की।

उन्होंने कहा, “उन्हें कन्फर्मेशन की तारीख चाहिए थी। हम उन्हें यह कैसे दे सकते थे जब मुझे खुद ही पक्का पता नहीं था।” इस व्यक्ति की परेशानी एनसीआर में कई लोगों के अनुभव जैसी ही है, जहां बड़े डेवलपर्स की तरफ से भी कब्जे में देरी के कारण परिवार अधूरे घरों और बढ़ती ईएमआई के बीच फंस गए हैं।

2022 में माता-पिता से मिले 40 लाख रुपये के शुरुआती निवेश के साथ उन्होंने 1.34 करोड़ रुपये में 1543 स्क्वायर फीट का 2बीएचके-प्लस-स्टडी अपार्टमेंट बुक किया। बिहार के रहने वाले इस व्यक्ति ने बताया कि काम के सिलसिले में उन्हें अलग-अलग शहरों में जाना पड़ा, लेकिन वह अपने माता-पिता के लिए एक पक्का पता चाहते थे।

मुझे सितंबर 2024 में कब्जा देने का वादा किया गया था

उन्होंने कहा, “मुझसे सितंबर 2024 में कब्जा देने का वादा किया गया था। लेकिन वह तारीख गुजर गई और फ्लैट का कोई अता-पता नहीं था।” रिलेशनशिप मैनेजर को बार-बार कॉल करने पर भी कोई साफ जानकारी नहीं मिली। मुंबई में रहने के कारण वह रेगुलर साइट पर नहीं जा सकते थे। उन्होंने कहा, “आखिरकार एक रिश्तेदार वहां गए और पाया कि बिल्डिंग अभी भी अधूरी थी।”

उन्होंने बताया कि आखिरकार इस साल जून के आखिर में बिल्डर ने सात में से दो टावरों में कब्जा देना शुरू किया, जिनमें लगभग 550 फ्लैट थे। उन्होंने कहा, “मुझे 2 जुलाई को एक ईमेल मिला जिसमें कब्जे के बारे में बताया गया था, लेकिन उसमें यह भी लिखा था कि 1 जुलाई से मेंटेनेंस चार्ज लागू होंगे और मुझे अभी भी 1.30 लाख रुपये चुकाने होंगे। मैंने इसका ब्यौरा मांगा है क्योंकि यह रकम दूसरे माइलस्टोन में नहीं बताई गई थी, जिसका पेमेंट मैं पहले ही पूरा कर चुका हूं।”

मेरे माता-पिता मुझ पर निर्भर

हालांकि, अब चाबियां तैयार हैं, लेकिन राहत अभी भी दूर है। उन्होंने कहा, “मैं अभी भी लोन चुका रहा हूं, मेरे माता-पिता मुझ पर निर्भर हैं। मैं चाहता था कि वे जल्द ही यहां शिफ्ट हो जाएं ताकि वे रिश्तेदारों के पास रह सकें।” उन्होंने कहा, “मैंने दूसरी प्रॉपर्टीज भी देखीं जहां कहा गया कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है और उसके बिना ही कब्जा दिया जा सकता है। इसलिए, मैंने गोदरेज को चुना क्योंकि उसका ब्रांड नाम बड़ा है। हमारी सोच गलत थी।”

उन्होंने कहा, “अगर ऐसा नहीं हुआ, तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मेरी पूरी रिटायरमेंट जिंदगी मुश्किलों में गुजरेगी।” उन्होंने कहा कि जिन खरीदारों ने इतनी बड़ी रकम लगाई है, उन्हें अब लगता है कि उनके पास जो मिल रहा है, उसे स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। उन्होंने कहा, “गोदरेज जैसी कंपनी के मामले में, चीजें ज्यादा साफ-साफ बताई जानी चाहिए थीं।”

ऐसा कहने वाले वह अकेले नहीं हैं। एक और घर खरीदार ने खराब कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “मुझे लगभग सब कुछ फिर से करवाना पड़ा है। इसमें बाथरूम और किचन की टाइलें भी शामिल हैं। तीसरे दिन से ही हमें पानी रिसने की शिकायतें मिल रही हैं।”

जल्दबाजी में हैंडओवर किए जाने से नाखुश उन्होंने आगे कहा, “मैंने चार-पांच साल पहले 30% ज्यादा कीमत दी थी क्योंकि मुझे ब्रांड के लग्जरी और क्वालिटी के वादे पर भरोसा था। मुझे दोनों में से कुछ भी नहीं मिला। डिजाइन और कंस्ट्रक्शन पहले से ही आठ साल पुराने हैं और बार-बार देरी के बावजूद, प्रोजेक्ट को अपग्रेड करने की कोई कोशिश नहीं की गई।”

घर खरीदार ने आरोप लगाया कि दो टावर ए2 और बी2 लगातार दबाव बनाने के बाद ही हैंडओवर किए गए। उन्होंने कहा, “इस रफ्तार और क्वालिटी को देखते हुए, मुझे सच में नहीं पता कि बाकी टावर जुलाई, अगस्त या उसके भी बाद हैंडओवर किए जाएंगे या नहीं। हमारे पास अभी भी गैस पाइपलाइन या मीटर नहीं लगे हैं, जिनका वादा कब्जा देने से पहले किया गया था।”

कुछ खरीदारों को मिलीं चाबियां

जबकि कुछ खरीदारों को चाबियां मिल गई हैं, वहीं कुछ अन्य अभी भी जैसे कि जयपुर में अपनी प्रॉपर्टी बेचने वाली एक रिटायर्ड सरकारी स्कूल प्रिंसिपल, अभी भी अनिश्चितता की स्थिति में हैं। उन्होंने कहा, “मैंने रीसेल में 1.75 करोड़ रुपये में 3+1 बीएचके खरीदा था।” उन्होंने कहा, “मेरा बेटा और बहू नोएडा सेक्टर 135 में रहते हैं और मैंने सोचा था कि कम से कम हम एक ही सड़क पर रहेंगे। क्योंकि मुझे जल्द ही शिफ्ट होना था, इसलिए हमने यह फ्लैट लिया क्योंकि उन्होंने जल्द कब्जा देने का वादा किया था।”

अब उन्हें सेक्टर 128, विशटाउन में किराए पर रहना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, “मैंने जयपुर में अपना फ्लैट बेच दिया, जो तब बना था जब मैं छह साल की थी। अब मैं 62 साल की हूं और मेरे पास अपना घर नहीं है।”

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