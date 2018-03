यूपी: हिरासत में लिए शख्स से पुलिसवालों ने थाने में लगवाया पोछा, इनकार करने पर थप्पड़

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस द्वारा एक युवक से पुलिस थाने में पोछा लगवाने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं युवक के पोछा लगाने से इंकार करने पर पुलिस ने युवक को थप्पड़ भी जड़ दिया। फिलहाल मामले के खुलासे के बाद इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बता दें कि घटना मुजफ्फरनगर के चरथावल इलाके की है। जहां एक युवक का अपने घरवालों से ही झगड़ा हो गया। इस पर घरवालों ने इसकी शिकायत पुलिस से कर दी। पुलिस की पीसीआर वैन मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर थाने ले आयी।

इसके बाद पुलिस ने युवक से थाने में पोछा लगाने की सजा दी। युवक ने जब इससे इंकार किया तो पुलिसकर्मियों ने युवक को थप्पड़ भी जड़ दिया। कहा जा रहा है कि घटना के वक्त युवक नशे में था। बहरहाल मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। टाइम्स नाउ ने इस घटना का वीडियो ट्वीट किया है। गौरतलब है कि यूपी पुलिस की कार्यशैली पर कई बार गंभीर सवाल उठे हैं। कुछ समय पहले यूपी पुलिस द्वारा किए गए 4 एनकाउंटरों की भी जांच राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा की जा रही है। जिन 4 फर्जी एनकाउंटरों की जांच मानवाधिकार आयोग द्वारा की जा रही है, उनमें मुकेश राजभर, जय हिंद यादव, रामजी पासी और आदेश यादव को एनकाउंटर शामिल हैं। मुकेश राजभर, जय हिंद यादव, रामजी पासी आजमगढ़ के निवासी थे, वहीं आदेश यादव इटावा का रहने वाला था। उल्लेखनीय है कि यूपी पुलिस ने इन चारों मामलों में एक जैसी ही एफआईआर दर्ज की है। फिलहाल मामलों की जांच जारी है।

#BREAKING Shocker from Muzaffarnagar, U.P: Youth forced to clean Police Station @Amir_Haque shares more details pic.twitter.com/aCXvZhdfJH

— TIMES NOW (@TimesNow) March 24, 2018