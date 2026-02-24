Muzaffarnagar Murder: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां भोपा थाना क्षेत्र के मोरना गांव में एक अधेड़ किसान की गला रेतकर हत्या कर दी गई। प्रारंभ में घटना संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस ने गहन छानबीन की। जांच में सामने आया कि पिता की रोक-टोक से नाराज दो पुत्रियों ने ही दरांती से गला काटकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया।

खून से लथपथ अवस्था में मृत पाए गए

पुलिस ने दोनों आरोपी पुत्रियों को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद घटना का खुलासा करते हुए मृतक किसान के पुत्र की शिकायत पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें कि भोपा थाना क्षेत्र के मोरना गांव में रविदास मंदिर के पीछे रहने वाले 55 वर्षीय रामप्रसाद पुत्र घसीटू कश्यप सोमवार सुबह अपने घर में खून से लथपथ अवस्था में मृत पाए गए।

सुबह जब उनकी पत्नी चंद्रकली नींद से जागीं तो उन्होंने चारपाई के पास पति का शव पड़ा देखा। गला किसी धारदार हथियार से काटा गया था। मृतक किसान की पत्नी ने प्रारंभ में अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या किए जाने की आशंका जताई थी। सूचना पर थाना भोपा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल को सुरक्षित कर जांच प्रारंभ की।

फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य

घटना के बाद पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) आदित्य बंसल, क्षेत्राधिकारी देवव्रत बाजपेई तथा थाना प्रभारी निरीक्षक जसवीर सिंह मौके पर पहुंचे। एसपी देहात ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य संकलन का प्रयास किया।

घर के भीतर संघर्ष के विशेष निशान न मिलने और वारदात के तरीके को देखते हुए पुलिस को मामला संदिग्ध लगा। इसके बाद परिवार के सदस्यों से अलग-अलग पूछताछ की गई। परिजनों से की गई पूछताछ के दौरान पुलिस को परिजनों के बयानों में विरोधाभास मिला।

सख्ती से पूछताछ करने पर मृतक की दो अविवाहित पुत्रियों ने पिता की हत्या करना स्वीकार कर लिया। पुलिस के अनुसार, पिता द्वारा लगातार रोक-टोक और पारिवारिक विवाद के चलते दोनों नाराज थीं। इसी आक्रोश में उन्होंने रविवार को रात के समय सोते हुए पिता का दरांती से गला रेत दिया।

हत्या में प्रयुक्त दरांती भी बरामद

एसपी देहात ने बताया कि मृतक के पुत्र अमित की तहरीर के आधार पर दोनों बहनों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही दोनों युवतियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस हत्या में प्रयुक्त दरांती भी बरामद कर ली है।

रामप्रसाद खेती-बाड़ी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। कुछ देर बाद ही रामप्रसाद के बेटे ने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। उसने बताया कि पिता की हत्या उसकी ही दो बहनों ने दरांती से गला काटकर की है। पिता की टोकाटोकी करने की आदत से दोनों बहनें परेशान थीं। इसलिए उन्होंने हत्या कर दी। पुलिस ने रपट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने उक्त मामले में दोनों बहनों को गिरफ्तार किया।