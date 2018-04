वीडियो में दावा: नमाज पढ़ रहे लोगों को भगाया, हुड़दंगियों ने लगाए जय श्री राम के नारे

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नमाज पढ़ रहे लोगों को भीड़ की ओर से भगाने का दृश्य दिखाया जा रहा। इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर कर लोग भीड़ में शामिल लोगों की हरकत पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।मुस्लिमों को भगाने का यह वीडियो बीजेपी शासित हरियाणा का बताया जाता है।

समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक ने इस वीडियो को रिट्वीट करते हुए नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से जवाब मांगा है। लिखा-कल्पना करिए, यदि हिंदुओं का कोई समूह मंदिर में पूजा-पाठ कर रहा हो और कुछ मुस्लिम आएं और अल्लाह-अकबर के नारे लगाएं और जबरन भगा दें, हम इसे क्या कहेंगे, हम किसी सेकुलर मुल्क में ऐसी गतिविधियों को कैसे चला सकते हैं? सोशल मीडिया यूजर्स आलमगीर रिजवी ने नरेंद्र मोदी को वीडियो टैग करते हुए लिखा-क्या यह आतंकवाद नहीं है? शुक्रिया मुस्लिम भाइयों का, जो विरोध के बाद भी शांत रहे। यह लोकतंत्र नहीं है।

बता दें कि हरियाणा में नमाज पढ़ते मुस्लिमों को भगाने के इस कथित वीडियो में गांववाले जयश्रीराम, बांके बिहारी की जय के खूब नारे लगाते दिखते हैं। वे अल्पसंख्यकों से कहते दिखाई दे रहे हैं कि अपने गांव में जाओ और वहां प्यार से नमाज पढ़ो, यहां नहीं, आखिर मस्जिद किसलिए बना रखी है। इस दौरान दूसरा पक्ष इसका प्रतिरोध किए बगैर शांतिपूर्वक चला जाता है।

Hello @narendramodi ji

Is this not terrorism? If u have an eye & an ear then look this. Its very clear Sanghi Terrorism exists in India. Thanks to Muslim brother they remained calm nd silent. This is not democracy. @INCIndia @priyankac19 @HasibaAmin @divyaspandana @mdbaid pic.twitter.com/t39xFR7Jq3

— Alamgir Rizvi (@alamgirizvi) April 22, 2018