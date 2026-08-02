उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के मुखिया ओम प्रकाश राजभर अक्सर अपने बयानों को चलते सुर्खियों में रहते हैं। रविवार को ओपी राजभर ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। राजभर ने एक सवाल के जवाब में मुसलमान कह रहा बीजेपी को हराओ, हम अहीर को पीटेंगे।

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने क्या उन्हें कोई मना रहा है। यह लोकतंत्र है, वह यूपी सभी 403 सीटों पर लड़ें। केवल वह मुस्लिम बाहुल सीटों पर ही क्यों लड़ रहे हैं।

ओपी राजभर ने आगे कहा कि जब गठबंधन की बात आती, तो अखिलेश यादव जानते हैं कि उनकी पार्टी में मुसलमान गुलाम बना हुआ है। चाहे फिर वह कोई सांसद, विधायक या नेता हो सभी गुलाम बने हुए हैं। कोई अपने अधिकार की बात नहीं बोल रहा है। तो वो यहां अखिलेश के यहां गुलामी करेंगे या फिर ओवैसी के यहां जाकर आजादी करेंगे।

राजभर ने कहा कि ओवैसी हक दिलाना चाहते हैं, मुसलमान हक लेना नहीं चाहता है। मुसलमान कह रहा है कि केवल बीजेपी को हराओ, हम अहीर को पीटेंगे।

एक्स पर ओपी राजभर ने क्या लिखा?

वहीं, एक्स पर एक पोस्ट ओपी राजभर ने लिखा-अखिलेश यादव जी, ये क्या देखना पड़ रहा है मित्र। ले देकर आपको MY ही वोट देता है। आजकल इन्हीं में रार छिड़ गई है और आप चुप बैठे हैं। पता है ना बलरामपुर में क्या हुआ? अरे, यादव जी को मुल्ला जी ने कूट दिया।

राजभर ने अखिलेश से पूछा- पता तो होगा ही लेकिन आप तो M के सामने झुके हुए हैं। बोलेंगे कैसे? बोलिए मित्र बोलिए। पिटने वाला आपका स्वजातीय है, यदुवंशी है और पीटने वाला मुल्ला जी। बलरामुर में प्रतीक यादव, मनीष यादव और आलोक यादव के साथ पीडीए हो गया। यानी ‘पीट देगा अल्पसंख्यक’ (सपाई) भीड़ ने सरेआम इन तीनों यदुवंशियों को बेरहमी से पीट दिया है।

उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी इस पर तो कुछ बोल दीजिए! ट्विटर, एसी-पीसी ही कर दीजिए! सुना है आज आप दोपहर 12.30 बजे पीसी करने वाले हैं। बोलिएगा कि पीटने वाला (मुल्ला जी) ने ग़लत किया। सच बोला सीखिये मित्र, मुस्लिम वोटों के छिटकने के डर से आप चुप्पी साध लिए। ये ठीक नहीं है। राजभर ने कहा कि अखिलेश जी सनातन विरोधी तो आप पहले से ही हैं, कम से कम अपने जाति के तो सगे हो जाइए।

मायावती ने भतीजे के ससुर को फिर पार्टी से निकाला, BSP संगठन में किया बड़ा बदलाव

उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बहुजन समाज पार्टी के संगठन में एक बार फिर बड़ा बदलाव किया है। बीसएसपी चीफ ने अपने भतीजे आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्घार्थ को सभी जिम्मेदारियों से मुक्त करते हुए पार्टी से निकाल दिया है। ऐसा ही एक्शन मायावती ने रणधीर सिंह बेनीवाल के साथ भी किया। पढ़ें पूरी खबर।