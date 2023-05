कानपुर के कॉलेज में मुस्लिम छात्र की पिटाई, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला, मामला दर्ज

पीड़ित युवक की मां ने दर्ज बयान में कहा, “शुक्रवार की दोपहर मेरा बेटा फैज़ एजाज एक छात्रा के साथ कॉलेज कैंटीन में बैठा था, उस वक़्त बीफार्मा अंतिम वर्ष का छात्र स्वरूपम त्रिपाठी अपने छह दोस्तों के साथ वहां पहुंचा और एजाज की बेरहमी से पिटाई की…

प्रतिकात्म्क तस्वीर

कानपुर के रुमा इलाके में केआईटी कॉलेज से बीबीए कर रहे 30 वर्षीय एक छात्र पर बी फार्मा छात्रों के एक ग्रुप ने शुक्रवार (18 मई) को कॉलेज में कथित तौर पर हमला कर दिया। छात्र फैज एजाज के परिवार ने महराजपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है और आरोप लगाया है कि उनके बेटे पर हमला करने वाले छात्रों ने घटना का वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया है। इस मामले को लेकर पुलिस ने आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। परिवार ने क्या कहा? शिकायतकर्ता छात्र फैज एजाज की मां ने कहा कि वे मछली टोला मेस्टन रोड के रहने वाले हैं और उनका बेटा केआईटी रूमा से बीबीए कोर्स कर रहा है। पीड़ित युवक की मां ने दर्ज बयान में कहा, “शुक्रवार की दोपहर मेरा बेटा फैज़ एजाज एक छात्रा के साथ कॉलेज कैंटीन में बैठा था, उस वक़्त बीफार्मा अंतिम वर्ष का छात्र स्वरूपम त्रिपाठी अपने छह दोस्तों के साथ वहां पहुंचा और एजाज की बेरहमी से पिटाई की। उन्होने एक वीडियो भी शूट किया और बाद में इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। फैज के बेहोश होने पर वे सभी भाग गए”। कॉलेज प्रबंधन ने परिवार के सदस्यों को सूचित किया और बाद में फैज को लाला लाजपत राय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। Also Read Mukhtar Ansari: माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर दर्ज हुआ नया केस, क्या है पूरा मामला कॉलेज प्रबंधन ने क्या कहा? केआईटी कॉलेज के चीफ प्रॉक्टर विकास पांडेय ने कहा कि कॉलेज प्रबंधन ने मारपीट के आरोप में बी.फार्मा के चार छात्रों को निलंबित कर दिया है। थाना प्रभारी महाराजपुर योगेश सिंह ने बताया कि मारपीट के आरोपित छात्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है, घायल छात्र का इलाज चल रहा है. सिंह ने कहा, “आरोपी छात्रों को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है।”

