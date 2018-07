समाजवादी पार्टी के नेता रिजाय अहमद ने तीन तलाक का पक्ष लेते हुए काफी चौंकाने वाली बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को उसकी पत्नी धोखा दे रही है तो ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए। रियाज ने कहा कि अगर किसी महिला का गैर-मर्द के साथ अवैध संबंध है तो उसके पति के पास ऐसी स्थिति में केवल दो विकल्प रह जाते हैं, या तो पत्नी को जान से मार दो या फिर उससे छुटकारा पाने के लिए तीन तलाक दे दो। रियाज ने कहा कि तीन तलाक इसलिए दिया जाता है ताकि महिला को मारा न जाए।

समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक पैनल के प्रमुख रियाज ने बरेली में एक कार्यक्रम में बोलते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा, ‘शरियत कहता है कि तलाक को तीन स्तरों में दिया जाना चाहिए। तीन तलाक को एक विकल्प के तौर पर रखा गया है। उदाहरण के लिए, अगर आपको पता चलता है कि आपकी पत्नी का गैर-मर्द के साथ अवैध संबंध है, तो आप क्या करोगे? आप या तो उसे जान से मार दोगे या फिर उससे छुटकारा पाने के लिए उसे तीन तलाक दे दोगे।’

Shariat says Talaq should be given in three stages. Whereas,triple talaq has been kept as an option.For eg.,if you find your wife in a compromising situation with another man,what will you do? You will either kill her or give triple talaq to get rid of her: Riyaz Ahmed, SP leader pic.twitter.com/wHTvJMdtAT

— ANI UP (@ANINewsUP) July 23, 2018