महाराष्ट्र सरकार ने नौकरियों और शिक्षा में मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को दिए जाने वाले पांच फीसद आरक्षण को रद्द कर दिया है। इस संबंध में मंगलवार को एक शासकीय आदेश (जीआर) जारी किया गया। पांच फीसद आरक्षण से संबंधित पिछले अध्यादेश की अवधि समाप्त हो गई है और उस निर्णय पर अदालत द्वारा अंतरिम रोक लगा दी गई है।

इस पर विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को ‘अल्पसंख्यक विरोधी’ करार दिया। राज्य में कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की पिछली सरकार ने मराठा समुदाय को 16 फीसद और मुसलमानों को पांच फीसद आरक्षण देने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था।

नए आदेश के अनुसार, विशेष पिछड़ा वर्ग (ए) के अंतर्गत आने वाले सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुसलिम समूह के लिए सरकारी, अर्ध-सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में पांच फीसद आरक्षण से संबंधित सभी पिछले निर्णय और अध्यादेश रद्द कर दिए गए हैं।

नए आदेश में क्या कहा गया?

नए आदेश में कहा गया है कि सरकार ने 2014 से पूर्व के निर्णयों एवं परिपत्रों को रद्द कर दिया है और विशेष पिछड़ा वर्ग के मुसलमानों को जाति और गैर-‘मलाईदार तबके’ के प्रमाण पत्र जारी करना बंद कर दिया है।

कांग्रेस की राज्य कार्यसमिति के पूर्व सदस्य नसीम खान ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने यह कदम उठाकर अन्याय किया है, जबकि राकांपा (शरद गुट) के प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टो ने कहा कि भाजपा अपनी पार्टी और सहयोगियों के मुस्लिम नेताओं को महत्व नहीं देती।

‘यह समुदाय मुख्यधारा से दूर हो जाएगा’

कांग्रेस की मुंबई इकाई की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि मुसलमानों के लिए निर्धारित पांच फीसद आरक्षण रद्द करने का महाराष्ट्र सरकार का फैसला ‘लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह’ है और इससे यह समुदाय मुख्यधारा से दूर हो जाएगा।

गायकवाड़ ने कहा कि एक तरफ भाजपा ‘सबका साथ, सबका विकास’ की बात करती है और दूसरी तरफ आरक्षण के लिए जरूरी दस्तावेज हासिल करने का रास्ता रोकती है। बंबई हाई कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय के लिए शिक्षा में पांच फीसद आरक्षण को बरकरार रखा था, लेकिन राज्य सरकार ने इसे पूरी तरह लागू नहीं किया।

कांग्रेस ने शिवसेना और NCP से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा

उन्होंने सत्तारूढ़ दलों शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से भी इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। भाजपा का रुख आरक्षण विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। क्रास्टो ने कहा कि यह फैसला साबित करता है कि भाजपा अपनी पार्टी और सहयोगियों के मुसलिम नेताओं को महत्त्व नहीं देती। इससे यह भी दिखता है कि इन मुसलिम नेताओं को भाजपा से न्याय नहीं मिलेगा।

