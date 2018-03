मोदी-योगी की शान में कसीदे पढ़ रहा यह मुस्लिम शख्स, वीडियो हुआ वायरल

आमतौर पर आपने किसी मुस्लिम शख्स को भाजपा या पीएम मोदी की तारीफ करते बहुत ही कम सुना होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक मुस्लिम शख्स पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ और भाजपा सरकार की दिल खोलकर तारीफ करता नजर आ रहा है। वीडियो में मौजूद शख्स ने कहा कि मौजूदा वक्त में मुसलमानों के मन से भारतीय जनता पार्टी का खौफ निकल चुका है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी, बसपा जैसी पार्टियां कुछ भी नहीं कर पायी, जबकि भारतीय जनता पार्टी आज काफी आगे निकल चुकी है।

वीडियो में दिखाई दे रहे मुस्लिम शख्स ने कहा कि अगर सपा, बसपा एकजुट भी हो जाए तो भी भाजपा को पीछे लाना मुश्किल है। आज भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत हो गई है। जब एक पत्रकार ने उस व्यक्ति से पूछा कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं, जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी को हराना मुश्किल है। इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि भाजपा ने जो कहा था कि सबका साथ, सबका विकास, आज असल में पूरे देश में ऐसा हो रहा है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि आज अगर आप पुलिस को फोन करते हैं तो पुलिस ही पुलिस यहां मौजूद होगी, जबकि बाकी सरकारों में ऐसा नहीं होता है। पहले ऐसा होता था कि तुम्हारा आदमी बैठ जाओ….हमारा आदमी छोड़ दो..भाजपा सरकार एक ऐसा शासन चला रही है, जिसे लोग बाद तक भी याद रखेंगे कि कोई सरकार आयी थी।

Listen to this Muslim man from UP…

What he thinks about PM Modi, CM Yogi & BJP Govt! pic.twitter.com/AbnBfWtwax

