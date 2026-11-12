केरल में दो अलग-अलग घटनाओं में मुस्लिम समाज के लोगों ने सांप्रदायिक सौहार्द की गजब मिसाल पेश की है। इन घटनाओं ने राज्य के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन को भी प्रभावित किया और सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉ एक्स पर इसे केरल की असली पहचान बताया है।

केरलम की एक घटना में दो मुस्लिम भाई न सिर्फ 85 साल की कल्याणी अम्मा के अंतिम संस्कार में शामिल हुए बल्कि उनका बेटा बनाकर उन्हें मुखाग्नि भी दी। वहीं दूसरी घटना में मलप्पुरम की मस्जिद ने हिंदू महिला के अंतिम संस्कार से पहले की रस्मों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। इन दोनों घटनाओं की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है।

पहली घटना वायनाड जिले की

संप्रदायिक सौहार्द की पहली घटना वायनाड जिले की मुप्पैनाडु पंचायत के चित्रगिरी गांव की है। यहां 85 वर्षीय कल्याणीअम्मा का सोमवार को निधन हो गया। उनका कोई करीबी रिश्तेदार या परिवार का सदस्य नहीं था, जो उनका अंतिम संस्कार कर सके। ऐसे में उनके पड़ोसी कप्पन रजाक और सुलेमान ने बेटे का फर्ज निभाते हुए न सिर्फ उनका अंतिम संस्कार किया बल्कि बुजुर्ग महिला के शव को मुखाग्नि भी दी।

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महिला को अपनी मां ही समझते थे दोनों भाई

दोनों भाई पिछले कई दशकों से कल्याणी अम्मा के पड़ोसी थे। वे उनकी रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर अस्पताल ले जाने तक हर तरह से मदद करते थे। कल्याणी अम्मा भी उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानती थीं। रजाक के मुताबिक, कल्याणीअम्मा पिछले कुछ महीनों से उनके घर में ही रह रही थीं और बचपन से दोनों भाई उन्हें मां कहकर बुलाते थे।

कल्याणी अम्मा की अंतिम इच्छा भी यही थी

मंगलवार को रजाक और सुलेमान ने पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाजों के साथ कल्याणी अम्मा का अंतिम संस्कार किया और उन्हें मुखाग्नि दी। रजाक ने कहा कि उन्होंने कल्याणी अम्मा की देखभाल अपनी मां की तरह की थी। उनकी इच्छा भी यही थी कि दोनों भाई उनका अंतिम संस्कार करें। ऐसे में उनके निधन के बाद यह जिम्मेदारी निभाना उनके लिए स्वाभाविक था।

हिंदू महिला के अंतिम संस्कार के लिए मस्जिद के खुले दरवाजे

सांप्रदायिक सौहार्द की दूसरी घटना मलप्पुरम जिले की नन्नमुक्कू पंचायत की है। यहां 52 साल की प्रेमलता की कैंसर से मौत हो गई। उनके पति सहदेवन और बेटी नीतू पिछले 18 साल से एक छोटे से किराए के मकान में रह रहे थे। परिवार के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि घर में शव को अंतिम संस्कार से पहले स्नान कराने और जरूरी रस्में पूरी करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी।

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ऐसे में पल्लिककारा की खदीजा मस्जिद ने परिवार की मदद के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। मस्जिद प्रबंधन ने प्रेमलता के शव को स्नान कराने और अंतिम संस्कार से पहले की रस्में पूरी करने के लिए जगह उपलब्ध कराई। मुस्लिम महिलाओं ने भी प्रेमलता के शव को स्नान कराने और कपड़े पहनाने में मदद की।

प्रेमलता के शव को स्नान कराने वालीं सुहारा ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि वह प्रेमलता को अपनी छोटी बहन की तरह मानती थीं। ऐसे समय में परिवार की मदद करना उनका फर्ज था। उन्होंने कहा, ”हमने यह काम इंसानियत के नाते किया है।”

मुख्यमंत्री ने कहा- यही केरल की पहचान

वायनाड की घटना पर राज्य के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने वायनाड की घटना पर खुशी जताते हुए इसे राज्य की असली पहचान बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि यह वही केरल है, जिसे वह जानते हैं, प्यार करते हैं और जिस पर विश्वास करते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रजाक और सुलेमान का जन्म कल्याणी अम्मा के घर में नहीं हुआ था, लेकिन करीब पांच दशकों तक दोनों भाइयों ने उन्हें अपनी मां की तरह प्यार और देखभाल दी। जब उन्हें अंतिम विदाई देने का समय आया तो दोनों ने एक बेटे की तरह उनकी आखिरी इच्छा पूरी की। उन्होंने आगे कहा कि मां का प्यार धर्म नहीं देखता, बेटे का फर्ज जाति नहीं पूछता और दुख का एहसास सभी के लिए एक जैसा होता है।

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मौर्या का रिएक्शन दिल को छूने वाला है। वह बार-बार अपनी खुशी जाहिर करते हैं और बताते हैं कि यह उनकी ज़िंदगी में पहली बार है जब उन्हें अपने काम के लिए ऐसे तोहफे और पहचान मिली है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…