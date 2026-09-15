पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के अंतर्गत आने वाली रेजीनगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा के बाद से यहां सियासी पारा चढ़ा हुआ है। चुनाव आयोग ने 7 सितंबर को इस सीट पर उपचुनाव की घोषणा की थी। तब से यहां चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। प्रचार के बीच मंगलवार को इस विधानसभा के पुकुड़िया इलाके में एक बम धमाके की घटना घटी है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, रेजीनगर विधानसभा क्षेत्र में आने वाले इलाके में एक कंटेनर से बम भी बरामद किए गए हैं। इस बम धमाके में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। यह धमाका चुनाव से कुछ सप्ताह पहले ही हुआ है।

ब्लास्ट के बाद पूरा इलाका धुंए से भर गया

इस धमाके को करीब से देखने वाले स्थानीय लोगों ने बताया है कि देर शाम बेलडांगा पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत नवा पुकुड़िया इलाके में जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। ब्लास्ट के पूरा इलाका धुएं से भर गया। उन्होंने बताया कि आवाज सुन लोग उस ओर दौड़े लेकिन वहां कोई नहीं मिला।

कैसे हुआ ब्लास्ट?

कुछ स्थानीय लोगों का दावा है कि जब धमाका हुआ तो कुछ अज्ञात लोग तालाब के पास कथित तौर पर बम बना रहे थे। जलाशय के पास एक कंटेनर में बड़ी संख्या में बम रखे गए थे और तेज गर्मी के कारण उनमें विस्फोट हो सकता है। बेलडांगा पुलिस थाना के एक अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि जलाशय के पास एक कंटेनर में कुछ बम रखे गए थे। पुलिस की जांच चल रही है।

बीजेपी ने विपक्षियों पर लगाया आरोप

इस घटना को लेकर बीजेपी के बहरामपुर संगठनात्मक जिले के अध्यक्ष मलय महाजन ने आरोप लगाया कि चुनावों से पहले विपक्षी दलों का एक धड़ा बम और हथियार जमा कर रहा है। महाजन ने कहा है कि कुछ लोग मतपत्रों के बजाय गोलियों को पसंद करते हैं। शायद अपनी पुरानी परंपरा के तहत उन्होंने बम और हथियार जमा किए थे। बता दें कि बंगाल में रेजीनगर और नंदीग्राम दो सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 6 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 9 अक्टूबर को नतीजे आएंगे।

कैसे खाली हुई रेजीनगर सीट?

मुर्शिदाबाद जिले के अंतर्गत आने वाली रेजीनगर सीट हुमायूं कबीर के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। उन्होंने रेजीनगर और नोदा दोनों विधानसभा सीटों से जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद में उन्होंने रेजीनगर सीट छोड़ दी। वहीं नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव लड़ा था। वह चुनाव जीते और बाद में उन्होंने भवानीपुर सीट अपने पास रखकर नंदीग्राम सीट छोड़ दी थी। शुभेंदु ने इस बार ममता बनर्जी को भवानीपुर से हराया था।

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