VIDEO: फीता काटने के लिए नहीं मिली कैंची तो उखड़ गए मुरली मनोहर जोशी

उत्तर प्रदेश के कानपुर में भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद मुरली मनोहर जोशी एक अधिकारी से उस वक्त नाराज हो गए जब उन्हें फीता काटने के लिए कैंची नहीं मिली। समाचार एजेंसी एएनआई ने एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें मुरली मनोहर जोशी नराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। 1.9 मिनट के वीडियो में मुरली मनोहर जोशी कैंची न मिलने पर हाथ से ही पोल से बंधे फीते को खोलते हुए दिखते हैं और जब कैंची लाई जाती है तो वह अधिकारी पर भड़कते हुए दिखाई देते हैं। वह वीडियो में अधिकारी को खरी-खोटी सुनाते हुए दिखाई देते हैं। वह कानपुर की कलेक्ट्रेट में सौर ऊर्जा पैनल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। वह जब मौके पर पहुंचे तो फीता काटने के लिए कैंची नहीं थी। इस पर उनसे रहा नहीं गया और नाराजगी में उन्होंने हाथ से ही फीता खोल दिया। बता दें कि अटल ज्योति योजना के तहत सांसद निधि से कानपुर में सौर ऊर्जा वाली लाइटें लगाई जानी है।

#WATCH Senior BJP leader and MP Dr.Murli Manohar Joshi scolds official after no scissors were there for cutting of ribbon during inauguration of a solar light panel in Kanpur Collectorate pic.twitter.com/wB39B4sSLw

— ANI UP (@ANINewsUP) February 22, 2018