दिल्ली से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आकृति सुतार नाम की महिला शनिवार शाम को दिल्ली की एक रेजिडेंशियल सोसाइटी में मृत पाई गईं। 28 वर्षीय आकृति की 24 अप्रैल को शादी हुई थी और तब से छुट्टी पर थीं। शादी के बाद शनिवार (4 जुलाई) को उनका दफ्तर में पहला दिन था। आकृति के परिवार ने आरोप लगाया है कि उनकी हत्या की गई है।

परिवार ने सुसाइड की बात को खारिज करते हुए कहा कि शनिवार को उन्होंने न सिर्फ ऑफिस जॉइन किया था, बल्कि अपने साथ काम करने वालों के लिए एक छोटी सी पार्टी भी होस्ट की थी। उन्होंने कहा कि यह डिप्रेशन का कोई संकेत नहीं था। इसके अलावा आकृति ने शाम करीब 6 बजे अपनी मां से बात की थी और उस समय वह काफी नॉर्मल लग रही थीं।

आकृति की मां ने क्या कहा?

मां के अनुसार आकृति ने पार्टी के बारे में बताया और कहा कि वह घर जा रही हैं। आकृति के चाचा मनंजय सुतार ने कहा कि दो घंटे बाद रात करीब 8 बजे परिवार को उनके पति का फोन आया। पति ने बताया कि वह गायब हो गई हैं। आकृति के चाचा ने आगे कहा, “लगभग 90 मिनट बाद पुलिस ने उन्हें बताया कि पालिका कुंज में एक महिला की बॉडी मिली है।”

आकृति छतरपुर में एक प्राइवेट कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव थी। वह लोधी कॉलोनी की एक रेजिडेंशियल सोसाइटी में मृत पाई गईं, जो उनके पुष्प विहार वाले घर से करीब 10 किमी दूर है। आकृति की बॉडी शनिवार रात करीब 9 बजे जमीन पर पड़ी मिली। माना जा रहा है कि वह बिल्डिंग से गिर गई थी।

पति पर आरोप

आकृति के 24 साल के भाई अमय सुतार ने दावा किया कि वह मानसिक तौर पर मजबूत थी और कभी अपनी जान नहीं लेती। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि आकृति के पति अरस्तु सिक्का और उसके रिश्तेदार उस पर दहेज के लिए दबाव डाल रहे थे। उन्होंने दावा किया कि अरस्तु और उसका परिवार 20 लाख रुपये मांग रहा था और शादी के बाद से ही आकृति को बार-बार परेशान और धमका रहा था।

अमय सुतार ने आरोप लगाया कि अरस्तु ने उसे कई बार जान से मारने की धमकी दी थी और उसकी मौत से ठीक दो दिन पहले कपल के बीच गंभीर बहस हुई थी। दोनों ने आठ साल के रिलेशनशिप के बाद 24 अप्रैल को शादी की थी। आकृति का पति बेरोजगार है। पुलिस ने कहा कि वे सभी एंगल से मामले की जांच कर रहे हैं।

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