यूपी: भाजपा नेता ने की बदसलूकी, बेहोश होकर गिर पड़े अधिकारी

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में सोमवार को पालीवाल ऑडिटोरियम में भाजपा नेता की बदसलूकी और धमकी के चलते नगर निगम में निर्माण विभाग के एक्सईन बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां से प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है, जिसके विरोध में निगम कर्मचारी तालाबंदी कर धरने पर बैठ गए हैं। उधर, एक्सईन की पत्नी ने भी उनके पति पर मानसिक दबाव बनाने का आरोप लगाया। शहर के पालीवाल ऑडीटोरियम में सामूहिक विवाह समारोह की तैयारियां चल रहा हैं। नगर निगम में निर्माण विभाग के एक्सईन एवं प्रभारी नगर आयुक्त विकास कुरील भी तैयारियों में जुटे थे। इस दौरान वहां भाजपा के महानगर उपाध्यक्ष रामनरेश कटारा आ गए। यहां भाजपा नेता और एक्सईएन विकास कुरील के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई।

आरोप है कि भाजपा नेता ने उनके साथ अभद्रता और गाली-गलौज की, उन्हें धमकी भी दी। इससे घबराए कुरील का ब्लेड प्रेशर बढ़ गया और बेहोश होकर गिर पड़े। आनन-फानन में उनको जिला अस्पताल लाया गया। इसके बाद हालत ठीक ना होने पर सेवार्थ संस्थान के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है।

एक्सईएन ने भाजपा नेता पर धमकाने और गाली-गलौज करने का आरोप लगाया है। उधर, एक्सईएन की पत्नी ने अस्पताल पहुंचकर आरोप लगाया की उनके पति पर कई विभाग देकर मानसिक दबाव बना दिया है। वे इन दिनों डिप्रेशन की स्थिति में है। वहीं भाजपा नेता रामनरेश कटारा ने कहा कि काम न करना पड़े, इसलिए एक्सईएन कुरील तमाशा कर रहे हैं। उधर, इस घटना के बाद निगम कर्मचारी तालाबंदी कर धरने पर बैठ गए।

Firozabad municipal corporation additional commissioner fell unconscious on floor after he was allegedly reprimanded by BJP’s Firozabad city unit vice-president on Monday afternoon. pic.twitter.com/7jNiRoW8NL

— Arvind Chauhan (@arvindcTOI) November 19, 2018