गुजरात में साल 2002 में हुए दंगों से कई लोगों की जिंदगी काफी प्रभावित हुई थी। कई लोग ऐसे थे, जिन्होंने इन दंगों में अपनी आजीविका का सहारा खो दिया था, उन्हीं लोगों में से एक हैं मुनव्वर हुसैन। अहमदाबाद के रहने वाले मुनव्वर दंगों से पहले तक आटो चलाकर अपना जीवन यापन किया करते थे। दंगों के दौरान उनका आटो जला दिया गया, उसके बाद उनके पास पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं बचा था, लेकिन परिवार को भी पालना था। इसलिए उन्होंने पैंटिंग करना शुरू कर दिया।

मुनव्वर ने स्टिपलिंग तकनीक से पैंटिंग करनी शुरू की, उस वक्त उनका उद्देश्य केवल परिवार के लिए पैसे कमाना था। देखते ही देखते हुसैन ने कई पैंटिंग बना डाली। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पैंटिंग भी बनाई है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक मुनव्वर अभी तक पीएम मोदी की करीब 25 पैंटिंग बना चुके हैं। वह प्रधानमंत्री और उनके काम के बड़े प्रशंसक भी हैं। इसके साथ ही वह पीएम मोदी को प्रेरणा स्वरूप मानते हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से पीएम मोदी देश के लिए काम करते हैं, उससे प्रेरित होकर वह पीएम की पैंटिंग बनाते हैं। पीएम मोदी के अलावा मुनव्वर ने देश के कई पर्यटन स्थलों की, मंदिरों की, स्मारकों की पैंटिंग्स भी बनाई है।

Ahmedabad resident Munavver Hussain started painting with stippling technique to earn livelihood, after the auto he used to drive was burnt down in 2002 Gujarat riots. Hussain also made 25 paintings on PM Modi, says, 'his work for nation gives me inspiration to do his paintings' pic.twitter.com/ppmS1JX4NS

— ANI (@ANI) May 2, 2018