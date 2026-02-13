Mumbai Murder News: मुबंई में मंगलवार को एक 19 वर्षीय युवती की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वैलेंटाइन डे से पहले शिवाजीनगर इलाके में हुई इस घटना के संबंध में अब पुलिस ने यह कहा है कि घटना लव ट्राएंगल का भयावह परिणाम है। पुलिस ने मामले मुख्य आरोपी (शूटर) महिला और जिसके लिए हत्या की गई है उस युवक को गिरफ्तार कर लिया है।

दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

NDTV की रिपोर्ट के अनुसार मृतका की पहचान शिफा शेख के रूप में हुई है, जिसकी हत्या शिवाजी नगर का फुरकानिया मस्जिद इलाके में कर दी गई थी। हत्या के 12 घंटे के भीतर ही पुलिस ने 25 वर्षीय मुख्य आरोपी और हत्या से संबंधित 23 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर लिया है।

घटना मंगलवार दोपहर 3 बजे की है। पुलिस के अनुसार इलाके की ही रहने वाली किसी अन्य महिला से मिलने के लिए शिफा घर से बाहर निकली थी। उस महिला को तब से गिरफ्तार कर लिया गया है। यह मीटिंग शिवाजी नगर के फुरकानिया मस्जिद इलाके में हुई। पुलिस के मुताबिक, शिफा और संदिग्ध के बीच किसी अनजान मुद्दे पर बहस हो गई।

पॉइंट-ब्लैंक रेंज से गोली मारी

पुलिस ने बाद में कन्फर्म किया कि शिफा को चेहरे पर पॉइंट-ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई थी। पुलिस ने कहा कि गोली उसके गाल में घुसकर उसके सिर में फंस गई, जिससे उसे जानलेवा चोटें आईं। मौके पर पहुंचे अधिकारियों और बाद में हॉस्पिटल को बताया गया कि गोली उसके गाल में घुसकर उसके सिर में फंस गई थी।

आस-पास के लोगों ने घायल लड़की को घाटकोपर के राजावाड़ी हॉस्पिटल पहुंचाया। पुलिस की एक टीम भी हॉस्पिटल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उसे बहुत पास से गोली मारी गई थी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, उसे बचाने की कोशिशों के बावजूद, हॉस्पिटल ले जाते समय शिफा की मौत हो गई, और बाद में उसे मृत घोषित कर दिया गया।

शुरुआती घंटों की पूछताछ में मिले फुटेज और इनपुट के आधार पर, पुलिस ने जाल बिछाया और क्राइम के 12 घंटे के अंदर दो संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया।