महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के बाहरी इलाके उल्हासनगर में कुछ आरोपियों ने एक महिला को निर्वस्त्र कर जूलूस निकाला। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के मुताबिक, एक मंदिर में प्रवेश को लेकर आरोपियों और महिला के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद महिला के साथ आरोपियों ने मारपीट की, उसके बाल काटे और उसे निर्वस्त्र करके गले में चप्पल की माला डालकर जुलूस निकाला।

महिला और आरोपी हैं रिश्तेदार

ठाणे पुलिस ने आगे बताया कि महिला और आरोपी दोनों ही एक समुदाय (वाघरी) से ताल्लुक रखते हैं और दोनों गुब्बारे बेंचने का काम करते हैं। दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। आरोपी ने महिला पर आरोप लगाया है कि महिला ने उनके देवी-देवता का अपना किया, जिसके बाद उन्होंने उसे मंदिर में प्रवेशन न करने को कहा। महिला और आरोपी रिश्तेदार हैं।

तीन लोगों की गिरफ्तार किया गया- वरिष्ठ इंस्पेक्टर

उल्हासनगर सेंट्रल पुलिस थाने के वरिष्ठ इंस्पेक्टर शंकर अवताड़े ने बताया कि यह घटना गुरुवार को उल्हासनगर के विट्ठल वाडी इलाके में हुई। दो आरोपियों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक शनिवार को गिरफ्तार किया गया।

महिला ने देवी-देवताओं के बारे में बोले थे अपशब्द

उन्होंने आगे कहा, “रिश्तेदारों ने आरोप लगाया कि महिला ने उनके देवी-देवताओं के बारे में अपशब्द और अपमानजनक टिप्पणी की थी। हम इन आरोपों की जांच कर रहे हैं।” अधिकारी ने बताया कि दोनों पक्षों के पहले भी विवाद रहे हैं और आरोपी ने पहले उस महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।

अन्य लोगों की की जा रही तलाश

अधिकारी ने कहा, “इस मामले में हमने उन तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जिन्हें महिला के साथ जोर-जबरदस्ती करते हुए देखा गया था और हम तार अन्य लोगों की तलाश कर रहे हैं। हम सीसीटीवी फुटेज की भी जांच करेंगे और वहां मौजूद लोगों के बयान भी लेंगे जिससे मामला और स्पष्ट हो सके, क्योंकि इसे लेकर कई तरह की अफवाह फैल रही है।”

इस मामले में BNS की धाराओं 118 (2) (खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से चोट या गंभीर चोट पहुँचाना), 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुँचाने के लिए दंड), 351 (2)(3) (आपराधिक धमकी के लिए दंड), 352 (जानबूझकर अपमान करना जिससे विश्वास भंग हो) और 189 (गैर-कानूनी जमावड़ा) के तहत FIR दर्ज की गई है।

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लखनऊ विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर को छात्रा से अभद्रता के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कथित तौर पर आरोपी ने छात्रा से फोन पर अश्लील बातचीत की। साथ ही परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक कराने का लालच देकर उसे फंसाने की कोशिश की। आरोपी की पहचान जूलॉजी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर परमजीत सिंह के रूप में हुई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें