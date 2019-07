Mahalaxmi Express Train Live News Updates: महाराष्ट्र में जबर्दस्त बारिश के बीच करीब 700 लोगों से भरी एक ट्रेन चारों से पानी से घिर गई थी। लबालब भरा पानी ट्रेन के फ्लोर तक जा पहुंचा है, फंसे हुए यात्रियों को निकालने के लिए नौसेना और एनडीआरएफ दोनों जुटे हैं। अब तक 500 लोगों को बचाए जाने की खबर है। महालक्ष्मी एक्सप्रेस नाम की यह ट्रेन मुंबई के पास बदलापुर और वांगणी स्टेशन के बीच फंसी है। पानी का स्तर धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है, ऐसे में फिलहाल ट्रेन का निकलना मुश्किल लग रहा है। यात्रियों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है।

#WATCH Maharashtra: Mahalaxmi Express held up between Badlapur and Wangani with around 2000 passengers. Railway Protection Force & City police have reached the site where the train is held up. NDRF team to reach the spot soon. pic.twitter.com/0fkTUm6ps9

एयरफोर्स के दो हेलिकॉप्टर रवानाः महाराष्ट्र के सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशक ब्रजेश सिंह के मुताबिक रेस्क्यू के लिए बोट पहुंचाई जा रही है। उन्होंने यात्रियों से ट्रेन में ही रहने की अपील करते हुए कहा ट्रेन सुरक्षित जगह पर है। हालात का जायजा लेने के लिए एयरफोर्स के भी दो हेलिकॉप्टर घटनास्थल पर पहुंचे हैं।

यहां फंसी है ट्रेनः बता दें कि यह ट्रेन शुक्रवार (26 जुलाई) की रात को मुंबई के सीएसटी से कोल्हापुर के लिए से रवाना हुई थी। देर रात जब ट्रेन कल्याण से करजत के लिए निकली तो रास्ते में ही अटक गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक यात्रियों के लिए खाना, पानी समेत अन्य राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। यात्रियों की संख्या ज्यादा होने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में भी समय लग रहा है।